В Україну йдуть дощі і заморозки, а в Карпатах випав сніг: прогноз погоди на тиждень (фото)

За даними синоптиків, заморозки від 0 до -5° очікуються майже по всій Україні найближчими ночами. З 17 жовтня похолодання пошириться на північні регіони, а також на Вінницьку та Черкаську області.

Related video

У вівторок, 15 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями. У північних, вдень і в західних, східних та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень становитиме близько 0°.

Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні 15 жовтня Фото: Укргідрометцентр

За словами синоптикині Наталі Діденко, 15 жовтня в Україні "буде багато дощів".

"Більша ймовірність дощів завтра — у західних (Карпати, гриби!), північних та східних областях. У південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд", — прогнозує вона.

Найвищою температура повітря очікується у південній частині — 13-18°. Найнижчою — у північній та західній — 8-11°.

На решті території протягом дня — 10-14°.

Погода в Києві 15 жовтня

У Києві та області у вівторок, 15 жовтня, очікується похмура та дощова погода. На Київщині температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У столиці — вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Прогноз в Україні на тиждень

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні до кінця тижня.

Вночі 16-19 жовтня у західних, 17-19 жовтня й у північних, Вінницькій, Черкаській, 18-19 жовтня й у Кіровоградській, Полтавській, 19 жовтня й у південних та Дніпропетровській областях сильні заморозки 0-5°.

В Україну йдуть заморозки Фото: Укргідрометцентр В Україну йдуть заморозки Фото: Укргідрометцентр

Вночі по Києву 17-19 жовтня заморозки очікуються на ґрунті та в повітрі 0-2°. А по області 17-19 жовтня — сильні заморозки 0-5°.

Діденко також заявила, що 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.

У Карпатах випав сніг

У понеділок, 14 жовтня, засніжило гору Піп Іван. Фото показав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Сніг на горі Піп Іван Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура повітря у Карпатах знизилася до -3°. Рятувальники попередили про обмежену видимість.

Нагадаємо, 13 жовтня Укргідрометцентр повідомив про значне зниження температури повітря вночі в деяких регіонах України до кінця тижня.