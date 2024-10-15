"Будет комфортнее": синоптик рассказала, когда украинцам ждать сухой погоды

На изменение погоды в Украине повлияют воздушные массы из северных широт. Поэтому следует ожидать заморозков ночью.

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С 15 октября над территорией Украины начинается смена воздушных потоков — в ближайшие дни будут поступать воздушные массы с северных широт, поэтому в некоторых областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Когда в Украине наступит солнечная и сухая погода, рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет "РБК-Украина".

Поскольку сейчас — середина октября, погода может часто меняться. В то же время в ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидаются +6…+13 градусов.

Несколько теплее может быть на Закарпатье и юге Украины — до 15 градусов выше нуля.

"Если говорить, например, об осадках, то у нас еще вот сегодня, 15 октября и завтра могут быть осадки. Такие остаточные процессы от неактивных атмосферных фронтов, которые связаны с котловиной, находящейся к северу от территории Украины", — рассказала синоптик.

В то же время с четверга, 17 октября, на погодные процессы в Украине будет влиять поле высокого давления, что обеспечит прояснения и ночные заморозки.

"Но, в то же время, днем будет более комфортно. Потому что будет меньше ветра", — отметила Птуха.

В целом до конца этой недели – начала следующей в Украине будет преобладать погода без осадков.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям граждан предупредили, что станет значительно холоднее в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, а также в северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки следует ждать уже с четверга, 17 октября.

Кроме того, в Украине установлен второй (оранжевый) уровень опасности. В ГСЧС напомнили, что в горы лучше подниматься только при благоприятной погоде.

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что ночью в Украине будут заморозки 0–3 градуса, днем температура будет подниматься до +9…+12, на Закарпатье — до +16 градусов.

"Без осадков и даже с солнышком. На севере периодически дождь и гололед, +8…+11 градусов. В центральных областях местами будет идти дождь, днем +9…+13 градусов", — рассказала Диденко.

В Киеве в среду, 16 октября, ожидается облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3…+4 градуса, днем — +10 градусов.

Напомним, Фокус рассказывал, как на ситуацию на фронте будет влиять изменение погоды. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что на фронте настанут самые сложные времена во время дождей и тумана. Ведь в таких условиях ни FPV, ни Mavic нормально не работают.