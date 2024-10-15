"Буде комфортніше": синоптикиня розповіла, коли українцям чекати сухої погоди

На зміну погоди в Україні вплинуть повітряні маси із північних широт. Тому слід очікувати заморозків уночі.

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З 15 жовтня, над територією України починається зміна повітряних потоків — найближчими днями надходитимуть повітряні маси з північних широт, тож у деяких областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі. Коли в Україні настане сонячна та суха погода, розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише "РБК-Україна".

Оскільки зараз — середина жовтня, погода може часто змінюватись. Водночас найближчими днями у більшості регіонів України очікуються +6…+13 градусів.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті та півдні України — до 15 градусів вище нуля.

"Якщо говорити, наприклад, про опади, то в нас ще ось сьогодні, 15 жовтня та завтра можуть бути опади. Такі залишкові процеси від неактивних атмосферних фронтів, які пов'язані з улоговиною, що знаходиться на північ від території України", — розповіла синоптикиня.

Водночас з четверга, 17 жовтня, на погодні процеси в Україні впливатиме поле високого тиску, що забезпечить прояснення та нічні заморозки.

"Але, в той же час, вдень буде більш комфортно. Тому що буде менше вітру", — зауважила Птуха.

Загалом до кінця цього тижня – початку наступного в Україні переважатиме погода без опадів.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій громадян попередили, що стане значно холодніше у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, а також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з четверга, 17 жовтня.

Крім того, в Україні встановлено другий (помаранчевий) рівень небезпеки. У ДСНС нагадали, що в гори краще підійматися лише за сприятливої погоди.

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що вночі в Україні будуть заморозки 0–3 градуси, вдень температура підійматиметься до +9…+12, на Закарпатті — до +16 градусів.

"Без опадів і навіть із сонечком. На півночі періодично дощ та холодяка, +8…+11 градусів. У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9…+13 градусів", — розповіла Діденко.

У Києві у середу, 16 жовтня, очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3…+4 градуси, вдень — +10 градусів.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як на ситуацію на фронті буде впливати зміна погоди. Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що на фронті настануть найскладніші часи під час дощів та туману. Адже в таких умовах ні FPV, ні Mavic нормально не працюють.