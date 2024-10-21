"Так же нежно и сладко": Киевский торт теперь всегда можно носить в кармане (фото)
Популярный столичный десерт появился в новом формате и осенью он особо пригодится украинцам. Бальзам не только поможет защитить губы от морозных холодов, но и напомнит про вкус любимого торта.
Украинский косметический бренд dott совместно с приложением "Київ Цифровий" выпустили необычный продукт с ароматом популярного десерта. Теперь Киевский торт можно всегда носить с собой в кармане. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
Бренд dott и "Київ Цифровий" объединились для того, чтобы создать идеальный бальзам для губ, который пахнет так же, как оригинальный столичный десерт, хоть и съесть его нельзя.
"Он пахнет так же нежно и сладко, как оригинал! Наш новый бальзам для губ с ароматом любимого десерта — это больше чем просто уход. Его насыщенная формула заживит все трещинки и сухость, защищая твои губы от осеннего холода", — говорится в сообщении.
Представители dott и "Київ Цифровий" добавили, что компактный и ароматный бальзам для губ станет особым помощником для украинцев этой осенью.
Стоимость баночки такого Киевского торта — 349 гривен. Соосновательница косметического бренда Анастасия Кудина в комментарии AIN поделилась, что эта линейка бальзамов будет лимитированной и пока что в постоянное производство товар запускать не планируют.
Состоит бальзам для губ на 98% из натуральных масел, воска и витамина Е, а вот на самой упаковке изображен символ столицы — каштановые листья.
Напомним, ранее сообщалось, как приготовить знаменитый Киевский торт дома. Этот десерт — фактически визитная карточка украинской столицы, которую приготовить в домашних условиях хоть и нелегко, но результат точно сможет удивить.