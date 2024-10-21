"Так само ніжно і солодко": Київський торт тепер завжди можна носити в кишені (фото)

Популярний столичний десерт з'явився в новому форматі, і восени він особливо стане в пригоді українцям. Бальзам не тільки допоможе захистити губи від морозних холодів, а й нагадає про смак улюбленого торта.

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Український косметичний бренд dott спільно з додатком "Київ Цифровий" випустили незвичайний продукт з ароматом популярного десерту. Тепер Київський торт можна завжди носити з собою в кишені. Про це йдеться у спільній заяві компаній.

Бренд dott і "Київ Цифровий" об'єдналися для того, щоб створити ідеальний бальзам для губ, який пахне так само, як оригінальний столичний десерт, хоч і з'їсти його не можна.

"Він пахне так само ніжно і солодко, як оригінал! Наш новий бальзам для губ з ароматом улюбленого десерту — це більше ніж просто догляд. Його насичена формула загоїть усі тріщинки та сухість, захищаючи твої губи від осіннього холоду", — йдеться в повідомленні.

Представники dott і "Київ Цифровий" додали, що компактний і ароматний бальзам для губ стане особливим помічником для українців цієї осені.

Вартість баночки такого Київського торта — 349 гривень. Співзасновниця косметичного бренду Анастасія Кудіна в коментарі AIN поділилася, що ця лінійка бальзамів буде лімітованою і поки що в постійне виробництво товар запускати не планують.

Складається бальзам для губ на 98% з натуральних олій, воску і вітаміну Е, а ось на самій упаковці зображений символ столиці — каштанове листя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як приготувати знаменитий Київський торт вдома. Цей десерт — фактично візитна картка української столиці, яку приготувати в домашніх умовах хоч і нелегко, але результат точно зможе здивувати.