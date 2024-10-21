Украинцы предлагают восстановить ядерный статус страны: текст петиций (скриншоты)

Автор одной из петиций предлагает возобновление разработки ядерного оружия и его наращивание вплоть до вступления в НАТО. После вступления производство должно быть свернуто, однако оно должно остаться на территории страны.

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Украинцы просят восстановить ядерный статус страны и разработку ядерного оружия. На сайте Офиса президента Украины 21 октября опубликованы три петиции.

Петиции о восстановлении статуса ядерной державы Фото: Скриншот

Петиция о восстановлении ядерного статуса государства, которая обнародована 21 октября 2024 года, набрала 35 голосов из необходимых 25 тысяч.

"В связи с игнорированием стран подписантов Будапештского меморандума своих обещаний, по обеспечению гарантий безопасности Украины и ее народа, отсутствие четких и определенных планов по восстановлению территориальной целостности государства Украина, трактовать данный меморандум как необязывающий документ. Провести необходимые инженерно-технические работы, и подготовить изменения в законодательстве Украины по выходу из договора о нераспространении вооружений которых у нас нет, и которые мы не планируем применять", — говорится в документе.

Петиция о восстановлении ядерного статуса Фото: Скриншот

Вторая петиция с аналогичным содержанием обнародована тоже 21 октября текущего года и на момент выхода материала за нее проголосовало 927 человек.

Вторая петиция о ядерном статусе Фото: Скриншот

Вторая петиция о ядерном статусе

Еще в одной петиции отмечается, что Украина должна возобновить разработку ядерного оружия и наращивать его объемы до момента вступления в НАТО. После вступления в Альянс производство ядерного оружия должно быть прекращено, однако "имеющийся арсенал останется на хранении как средство сдерживания для обеспечения национальной безопасности". Документ обнародован тоже 21 октября и набрал 52 голоса.

Текст петиции о восстановлении ядерного оружия

Текст петиции о восстановлении ядерного оружия Фото: Скриншот

Текст петиции о восстановлении ядерного оружия Фото: Скриншот

Напомним, ранее в СМИ отметилось, что украинская власть рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Журналисты со ссылкой на украинского чиновника отмечали, что на это понадобится всего несколько недель.

Отметим, что заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин с позывным "Мосе" 21 октября дал Фокусу интервью. В нем военный отметил, что на создание тактического ядерного оружия "абсолютно реально сделать сегодня".