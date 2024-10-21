Українці пропонують відновити ядерний статус країни: текст петицій (скриншоти)

Автор однієї з петицій пропонує відновлення розроблення ядерної зброї та її нарощування аж до вступу до НАТО. Після вступу виробництво має бути згорнуто, однак вона має лишитись на території країни.

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Українці просять відновити ядерний статус країни та розроблення ядерної зброї. На сайті Офісу президента України 21 жовтня опубліковано три петиції.

Петиції про відновлення статусу ядерної держави Фото: Скріншот

Петиція щодо відновлення ядерного статусу держави, яка оприлюднена 21 жовтня 2024 року, набрала 35 голосів із необхідних 25 тисяч.

"В звязку з ігноруванням країн підписантів Будапештського меморандуму своїх обіцянок, щодо забезпечення безпекових гарантій Україні і її народу, відсутність чітких і визначених планів по відновленню територіальної цілісності держави Україна, трактувати даний меморандум як незобовязуючий документ. Провести необхідні інженерно-технічні роботи, і підготувати зміни в законодавстві України по виходу з договору про нерозпосюдження озброєнь яких у нас немає, і які ми не плануємо застосовувати", — говориться в документі.

Петиція про відновлення ядерного статусу Фото: Скріншот

Друга петиція з аналогічним змістом оприлюднена теж 21 жовтня поточного року і на момент виходу матеріалу за неї проголосувало 927 осіб.

Друга петиція про ядерний статус Фото: Скріншот

Друга петиція про ядерний статус

Ще в одній петиції зазначається, що Україна має відновити розроблення ядерної зброї та нарощувати її обсяги до моменту вступу в НАТО. Після вступу до Альянсу виробництво ядерної зброї має бути припинене, однак "наявний арсенал залишиться на зберіганні як засіб стримування для забезпечення національної безпеки". Документ оприлюднений теж 21 жовтня і набрав 52 голоси.

Текст петиції про відновлення ядерної зброї

Текст петиції про відновлення ядерної зброї Фото: Скріншот

Текст петиції про відновлення ядерної зброї Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше в ЗМІ зазначилось, що українська влада розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Журналісти з посиланням на українського чиновника зазначали, що на це знадобиться лише декілька тижнів.

Зазначимо, що заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" 21 жовтня дав Фокусу інтерв'ю. В ньому військовий зазначив, що тактичну ядерну зброю "абсолютно реально зробити сьогодні".