В Украине хотят вернуть работу такси во время комендантского часа: подробности

По информации журналистов, сначала возобновить работу такси планируют в городах Западной Украины, а затем — в Киеве, Днепре и Одессе.

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В Украине планируют возобновление работы такси во время действия комендантского часа. Однако воспользоваться такой функцией можно будет пока только во Львове. Об этом сообщает издание dev.ua.

Журналисты сообщают, что один из украинских сервисов уже предварительно согласовал с властями города возобновление работы в комендантский час. Уже поданы соответствующие запросы в городскую администрацию и в военную, и уже получены определенные согласования.

"Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего в ближайшее время в городах на Западной Украине мы начнем снова включать работу в комендантский час", — рассказал руководитель одной из служб такси.

В ближайшее время планируется возобновление работы такси во время комендантского часа также и в городах на Западной Украине. В дальнейшем география работы ночью будет шире: подобные решения могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

Издание напомнило, что работа сервиса была ограничена 14 марта 2024 года. Решение о приостановке было принято в связи с некоторыми проблемами. В частности, на службу была осуществлена информационная атака. Кроме того, Национальная полиция начала останавливать автомобили во время работы ночью и штрафовать таксистов, которые находились за рулем.

Напомним, комендантский час введен на территории Украины с началом полномасштабной войны. Он требует строгого соблюдения правил пребывания на улице в определенные часы. За нарушение этих правил предусмотрено наказание, которое зависит от обстоятельств происшествия и решения правоохранительных органов.

По информации юристов, нарушение комендантского часа в Украине грозит штрафом в размере от 170 до 510 гривен или административным арестом на срок до 15 суток. Патрульные сотрудники имеют право проверять документы, задерживать правонарушителей и устанавливать причины их пребывания на улице.