В Україні хочуть повернути роботу таксі під час комендантської години: подробиці

За інформацією журналістів, спочатку відновити роботу таксі планують у містах Західної України, а згодом — в Києві, Дніпрі та Одесі.

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В Україні планують відновлення роботи таксі під час дії комендантської години. Однак скористатись такою функцією можна буде поки тільки у Львові. Про це повідомляє видання dev.ua.

Журналісти повідомляють, що один з українських сервісів уже попередньо погодив із владою міста відновлення роботи в комендантську годину. Вже подані відповідні запити в міську адміністрацію та у військову, та вже отримані певні погодження.

"У Львові ми вже подали запити й в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", — розповів керівник однієї зі служб таксі.

Найближчим часом планується відновлення роботи таксі під час комендантської години також й у містах на Західній Україні. Надалі географія роботи вночі буде ширшою: подібні рішення можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

Видання нагадало, що робота сервісу була обмежена 14 березня 2024 року. Рішення про припинення було прийнято у зв'язку з деякими проблемами. Зокрема, на службу було здійснено інформаційну атаку. Окрім того, Національна поліція почала зупиняти автомобілі під час роботи вночі та штрафувати таксистів, які знаходились за кермом.

Нагадаємо, комендантська година запроваджена на території України з початком повномасштабної війни. Вона вимагає суворого дотримання правил перебування на вулиці у визначені години. За порушення цих правил передбачено покарання, яке залежить від обставин події та рішення правоохоронних органів.

За інформацією юристів, порушення комендантської години в Україні загрожує штрафом у розмірі від 170 до 510 гривень або адміністративним арештом на строк до 15 діб. Патрульні співробітники мають право перевіряти документи, затримувати правопорушників і встановлювати причини їхнього перебування на вулиці.