Бизнеследи из Львова оштрафовали за сообщения с матом в приложении "Вайбер"

По словам потерпевшего, сообщение с нецензурными словами увидел не только он, но и другие люди, что нанесло существенный вред его репутации и достоинству.

Related video

Во Львове судили предпринимательницу, которая написала бранное сообщение мужчине. Тот его зафиксировал и подал на женщину в суд за оскорбление достоинства. Об этом пишет издание "Львов медиа" со ссылкой на постановление Лычаковского суда.

Согласно материалам дела, предпринимательница находилась в командировке в Закарпатской области. Оттуда она прислала сообщение потрепилому, в котором его "послала".

"В частном сообщении оскорбила потерпевшего нецензурной бранью, в частности "послала" ЛИЦО_1. Объяснила, что ее поведение было вызвано действиями последнего, который также оскорблял ее", — говорится в постановлении суда об административных правонарушениях.

По словам мужчины, который получил сообщение с матом, его увидел не только он, но и другие люди.

"Из объяснений потерпевшего установлено, что действия ЛИЦО_3 приобрели публичный характер, что нанесло существенный вред репутации и достоинству", — говорится в постановлении.

Именно поэтому мужчина обратился в суд.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину, поэтому суд назначил ей штраф за мелкое хулиганство — 51 грн. Также нарушительница должна уплатить 606 грн судебного сбора.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.

Как пишет издание, предпринимательница зарегистрирована как ФЛП в Винниках на улице Лисика. Она занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Напомним, что 4 октября в Одессе в маршрутке чиновница департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации отлупила и обматерила водителя маршрутного такси.