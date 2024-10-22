Бізнеследі зі Львова оштрафували за повідомлення з матюками у додатку "Вайбер"

За словами потерпілого, повідомлення з нецензурними словами побачив не лише він, а й інші люди, що завдало істотної шкоди його репутації та гідності.

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У Львові судили підприємицю, яка написала лайливе повідомлення чоловікові. Той його зафіксував і подав на жінку до суду за образу гідності. Про це пише видання "Львів медіа" з посиланням на постанову Личаківського суду.

Згідно із матеріалами справи, підприємиця перебувала у відрядженні у Закарпатській області. Звідти вона надіслала повідомлення потерпілому, у якому його "послала".

"В приватному повідомленні образила потерпілого нецензурною лайкою, зокрема "послала" ОСОБА_1. Пояснила, що її поведінка була викликана діями останнього, який також ображав її", — йдеться в постанові суду про адміністративні правопорушення.

За словами чоловіка, який отримав повідомлення з матюками, його побачив не лише він, а й інші люди.

"З пояснень потерпілого встановлено, що дії ОСОБА_3 набули публічного характеру, що завдало істотної шкоди репутації та гідності", — йдеться у постанові.

Саме через це чоловік звернувся до суду.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину, тож суд призначив їй штраф за дрібне хуліганство — 51 грн. Також порушниця має сплатить 606 грн судового збору.

Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді.

Як пише видання, підприємиця зареєстрована як ФОП у Винниках на вулиці Лисика. Вона займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування.

Нагадаємо, що 4 жовтня в Одесі в маршрутці чиновниця департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації відлупцювала і обматюкала водія маршрутного таксі.