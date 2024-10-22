Уже не бабье, а прабабье лето: синоптик прогнозирует тепло на ближайшие дни

Пока синоптическая ситуация существенно не меняется. На ближайшие семь дней погоду в Украине будет определять антициклон.

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В ближайшие дни в Украине будет держаться теплая погода, которая уже напоминает не бабье лето, а "прабабье". Об этом в своем фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

"Пока синоптическая ситуация существенно не меняется. Пока что синоптический статус кво. Единственное — завтра в западных областях несколько увеличится облачность и даже вероятны несколько капель какого-то неуверенного в себе небольшого дождя", — прогнозирует она.

Также Наталка Диденко отметила, что на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.

"Уже какое-то не бабье, а прабабье лето получается", — написала она.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что на ближайшие семь дней погоду в нашей стране будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков.

Ночные показатели температуры воздуха ожидаются достаточно низкими, местами ниже 0 °С, однако днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10...+17 °С, что немного выше климатической нормы. Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, которые являются типичным явлением погоды для этого времени года.

Напомним, что в Киеве с 14 октября начали подключать к теплу больницы, школы, детские сады и учреждения социальной сферы города. Столичные власти ориентируются на погоду, чтобы подключать к теплу многоквартирные дома.