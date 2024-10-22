Вже не бабине, а прабабине літо: синоптикиня прогнозує тепло на найближчі дні

Поки синоптична ситуація істотно не міняється. На найближчі сім днів погоду в Україні визначатиме антициклон.

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Найближчими днями в Україні буде триматися тепла погода, яка вже нагадує не бабине літо, а "прабабине". Про це в своєму фейсбуку написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Поки синоптична ситуація істотно не міняється. Поки що синоптичний статус кво. Єдине — завтра в західних областях дещо збільшиться хмарність і навіть ймовірні кілька крапель якогось невпевненого в собі невеликого дощу", — прогнозує вона.

Також Наталка Діденко зазначила, що на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду.

"Вже якесь не бабине, а прабабине літо виходить", — написала вона.

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що на найближчі сім днів погоду у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів.

Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими, місцями нижче 0 °С, проте вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10…+17 °С, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

Нагадаємо, що в Києві від 14 жовтня почали підключати до тепла лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери міста. Столична влада орієнтується на погоду, щоб підключати до тепла багатоквартирні будинки.