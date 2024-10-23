В Ровно 14-летний серийный вор авто пытался сбежать от нескольких экипажей полиции: подробности

Парень уже имеет три угона за плечами и ему грозит наказание. Он оправдывается, что брал чужие авто, чтобы покататься.

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В Ровно правоохранители на нескольких авто преследовали 14-летнего подростка, который похитил чужой внедорожник. Парень уже ранее отметился несколькими кражами транспортных средств в своем селе. Об этом сообщает ТСН.

Так, во время патрулирования в Ривне правоохранители заметили внедорожник, который делал странные маневры на дороге. Когда его водитель заметил патрульных, нажал на газ и начал убегать. Его начали догонять, а впоследствии к погоне подключились несколько экипажей.

Когда водитель протаранил дорожный знак, то выскочил из авто и бросился бежать уже ногами. Каково же было удивление, когда беглецом оказался 14-летний школьник. К тому же уже знакомый следователям.

"Уже сталкивались, по которому было уже не одно уголовное производство, предыдущий угон совершил меньше, чем 2 недели до того", — говорит руководитель отделения Ровенской районной полиции Роман Солохненко.

Оказалось, что школьник Дмитрий устроил гонки с патрульными на внедорожнике, который несколькими часами ранее угнал в селе неподалеку. А там от парня уже даже взялись прятать свои автомобили, потому что он украл уже три.

Свою первую машину парень угнал еще в 13 лет. Ирина — мать 14-летнего Дмитрия жалуется, что сын крадет чужое имущество, может лечь спать, а потом встает, и он уже в соседнем селе.

Владелец внедорожника, на котором подросток устроил гонки с правоохранителями в Ривне, господин Вадим, спал дома, когда юный вор украл его автомобиль.

"Он перепрыгнул через забор и забрал ключи из машины. Если бы ключи были не на замке, то может бы он и на соседской поехал. Это надо было ему залезть в машины, открыть капот, подсоединить провода, спустить машину в долину, чтобы никто не слышал и завести. Это столько опыта надо иметь в таких годах, если честно", — говорит Вадим.

Он отмечает, что "талант" парня надо направлять в правильное русло.

Год назад, за первую угнанную машину, подростка еще предупредили, в следующий раз уже открыли производство, когда 2 недели назад другой владелец сообщил об исчезновении своей машины. Тогда Дмитрий объяснял, просто хотел проехаться. А водить когда-то научил дед с дядей. Нынешний случай объясняет так.

"Просто взял в Шубкове и поехал на Ровно. Покататься. Я бы ее все равно назад бы поставил и ничего бы не было", — говорит парень.

И теперь автоугонщику может даже грозить от 5 до 8 лет за решеткой, говорят в полиции. На это парень говорит, что "уже накатался".

Напомним, что в Польше 18-летний подросток вместе со своим товарищем решил по-особенному отметить свое совершеннолетие, угнал у своего работодателя бус и устроил гонки. Впрочем, катание длилось не долго, ребята на скорости перевернулись и разбили чужой бус.