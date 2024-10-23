У Рівному 14-річний серійний крадій авто втікав від кількох екіпажів поліції: подробиці

Хлопець вже має три крадіжки за плечима і йому загрожує покарання. Він виправдовується, що брав чужі авто, щоб покататися.

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У Рівному правоохоронці на кількох авто переслідували 14-річного підлітка, який викрав чужий позашляховик. Хлопець вже раніше відзначився кількома крадіжками транспортних засобів у своєму селі. Про це повідомляє ТСН.

Так, під час патрулювання у Рівному правоохоронці помітили позашляховик, який робив дивні маневри на дорозі. Коли його водій помітив патрульних, натиснув на газ і почав втікати. Його почали наздоганяти, а згодом до погоні підключилися кілька екіпажів.

Коли водій протаранив дорожній знак, то вискочив із авто і кинувся втікати уже ногами. Яким же було здивування, коли втікачем виявився 14-річний школяр. До того ж уже знайомий слідчим.

"Вже стикались, по якому було вже не одне кримінальне провадження, попередній угон скоїв менше, ніж 2 тижні до того", — каже керівник відділення Рівненської районної поліції Роман Солохненко.

Виявилося, що школяр Дмитро улаштував перегони з патрульними на позашляховику, який кількома годинами раніше викрав у селі неподалік. А там від хлопця вже навіть узялися ховати свої автомобілі, бо він украв уже три.

Свою першу автівку хлопець викрав ще у 13 років. Ірина – матір 14-річного Дмитра жаліється, що син цупить чуже майно, може лягти спати, а потім встає, і він вже в сусідньому селі.

Власник позашляховика, на якому підліток влаштував перегони з правоохоронцями в Рівному, пан Вадим, спав удома, коли юний злодій поцупив його автомобіль.

"Він перестрибнув через паркан і позабирав ключі з машини. Якби ключі були не на замкові, то може б він і на сусідовій поїхав. Це треба було йому залізти в машини, відкрити капот, під'єднати проводи, спустити машину в долину, щоб ніхто не чув і завести. Це стільки досвіду треба мати в таких літах, якщо чесно", — каже Вадим.

Він зауважує, що "хист" хлопця треба скеровувати у правильне русло.

Рік тому, за першу викрадену автівку, підлітка ще попередили, наступного разу вже відкрили провадження, коли 2 тижні тому інший власник повідомив про зникнення своєї автівки. Тоді Дмитро пояснював, просто хотів проїхатись. А кермувати колись навчив дід з дядьком. Нинішній випадок пояснює так.

"Просто взяв у Шубкові і поїхав на Рівне. Покататися. Я б її все одно назад би поставив і нічого б не було", — каже хлопець.

Та тепер автокрадієві може навіть загрожувати від 5 до 8 років за ґратами, кажуть у поліції. На це хлопець каже, що "вже накатався".

Нагадаємо, що у Польщі 18-річний підліток разом із своїм товаришем вирішив по-особливому відзначити своє повноліття, викрав у свого роботодавця бус і влаштував перегони. Втім, катання тривало не довго, хлопці на швидкості перекинулися і потрощили чужий бус.