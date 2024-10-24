Госоператор тыла не выполняет свои функции и избирательно наказывает поставщиков, – СМИ

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Недавний скандал со снабжением в одну из воинских частей якобы некачественных консервов показал, что созданный в прошлом году Государственный оператор тыла (ДОТ), который должен был положить конец коррупции и вывести поставки на качественный уровень, как оказалось, не имеет никакого влияния на качество. Вместо этого он жалуется на поставщиков – тех, кого сам отобрал и с которыми подписал контракты. К таким выводам пришло в своем материале издание "Апостроф".

Неделю назад ДОТ сообщил о том, что прекращает работу с поставщиком "Трейд Гранит Инвест" в Донецкой области и запрещает ему участвовать в тендерах в течение года.

Как утверждает "Апостроф", это произошло после публикации статьи издания NGL, в которое обратился военный по поводу некачественных консерв. Проведя собственные "расследования", журналисты сообщили, что для объективного анализа консервы все же следует проверить в лаборатории. За неимением денежных средств был заказан анализ только одной банки.

После получения выводов экспертизы оказалось, что банка соответствует 33 из 36 параметрам, а выводов о том, что консервы нельзя употреблять или следует изъять из продажи не было.

Тем не менее, журналисты вывод извратили и сообщили, что консервы нельзя продавать или потреблять.

Своими мыслями также делятся и члены Антикоррады при Министерстве обороны.

Так, Геннадий Кривошея опубликовал фото куриного мяса, в котором лежал шприц. "Интересно, что на это скажет поставщик "Мит Пром"?", – риторически спросил он и призвал ДОТ обратить на этого поставщика, с которым ДОТ договор не разрывет. Другая членкиня Антикоррады, Татьяна Николаенко, в свою очередь, без доказательств сразу обвинила производителей и заявила, что так мясо накачивали водой.

Директор программы питания ДОТ Галина Литош, со своей стороны, отметила, что процент нормирования влажности в мясе и рыбе "пока не определен", а по словам директора ДОТ Арсена Жумадилова, проверкой продукции занимается вообще другое структурное подразделение Минобороны.

"Апостроф" делает вывод, что у ДОТ и членов Антикорсовета нет общего понимания, как нужно реформировать поставки продовольствия и кто должен нести ответственность за качество продукции. Вместо этого ДОТ просто избирательно наказывает поставщиков.

Напомним, член Антикоррупционного совета при МО Александр Геращенко сообщил, что ДОТ втемную, без торгов на Prozorro, отдал миллиардные контракты "своим" поставщикам еды для армии.