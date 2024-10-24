Держоператор тилу не виконує свої функції та вибірково карає постачальників, – ЗМІ

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Нещодавній скандал з постачанням в одну з військових частин нібито неякісних консервів засвідчив, що створений минулого року Державний оператор тилу (ДОТ), який мав покласти край корупції і вивести постачання на якісний рівень, як виявилося, не має жодного впливу на якість. Замість цього він жаліється на постачальників – тих самих, яких сам відібрав і з якими підписав контракти. До таких висновків дійшло у своєму матеріалі видання "Апостроф".

Тиждень тому ДОТ повідомив про те, що припиняє роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та забороняє йому брати участь у тендерах упродовж року.

Як стверджує "Апостроф", це сталося після публікації статті видання NGL, до якого звернувся військовий через неякісні консерви. Провівши власні "розслідування", журналісти таки повідомили, що для об’єктивного аналізу консерви слід перевірити в лабораторії. Через брак коштів було замовлено аналіз лише однієї банки.

Після отримання висновків експертизи виявилось, що банка відповідає 33 з 36 параметрам, а висновків про те, що консерви не можна вживати або ж слід вилучити з продажу – не було.

Тим не менш, журналісти висновок перекрутили і повідомили, що консерви не можна продавати чи споживати.

Своїми думками також діляться і члени Антикорради при Міністерстві оборони.

Так, Геннадій Кривошея опублікував фото курячого м’яса, у якому лежав шприц. "Цікаво, що на це скаже постачальник "Міт Пром"?", — риторично спитав він і попросив ДОТ звернути увагу на цього постачальника, з яким ДОТ договір не розриває. Інша членкиня Антикорради, Тетяна Ніколаєнко, у свою чергу, без жодних доказів одразу звинуватила виробників і заявила, що так м'ясо накачували водою.

Директорка програми харчування ДОТ Галина Літош, зі свого боку, розповіла, що відсоток нормування вологи у м’ясі та рибі "наразі не визначений", а за словами директора ДОТ Арсена Жумаділова, перевіркою продукції взагалі займається інший структурний підрозділ Міноборони.

"Апостроф" робить висновок, що у ДОТ та членів Антикорради немає спільного розуміння, як треба реформувати постачання харчів і хто повинен нести відповідальність за якість продукції. Замість цього ДОТ просто вибірково карає постачальників.

Нагадаємо, член Антикорупційної ради при МО Олександр Геращенко повідомив, що ДОТ втемну, без торгів на Prozorro, віддав мільярдні контракти "своїм" постачальникам їжі для армії.