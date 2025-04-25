Справа на 17 мільярдів: дружина Порошенка судиться про поділ подружнього майна (скриншоти)

Дружина п'ятого президента України, нардепа та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, Марина Порошенко, подала позов про поділ майна подружжя. Наприкінці квітня 2025 року справу розгляне Крижопільський районний суд Вінницької області.

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Про судову справу, яка зачіпає майно подружжя Порошенків, розповіло медіа "Українські новини".

Медіа посилається на розклад справ Крижопільського районного суду, у якому ідеться про справу №134/470/25. Позивачем у справі виступає Марина Порошенко, а відповідачем — Петро Порошенко. Найближче судове засідання відбудеться 29 квітня 2025 року, а ухвала про це прийнята 31 березня цього ж року. Також наведена суть позову — поділ подружнього майна. На порталі суду вказано, що засідання відбудеться об 11 год 29 квітня і головуватиме суддя Л.В. Швець.

Петро Порошенко - скриншот розкладу справ Крижопільського суду Фото: Скриншот

У державному реєстрі судових рішень можна відшукати ухвалу по справу №134/470/25. Зауважмо, що у документі не вказані імена позивача та відповідача: імена приховані псевдонімами "Особа_1" (позивач) та "Особа_2" (відповідач). В ухвалі від 31 березня ідеться про те, що справу не можуть розглядати у порядку "спрощеного судового провадження". Натомість відбудеться "розгляд у порядку загального позовного провадження", при якому фігурантів будуть викликати в суд.

З ухвали можна дізнатись, що причина зміни порядку розгляду — у вартості майна, яке хоче ділити позивач. У тексті бачимо, що ідеться про майно загальною вартістю понад 17 млрд грн.

Петро Порошенко - скриншот ухвали про поділ майна подружжя Фото: Скриншот

На сторінках Facebook Петра та Марина Порошенко, а також на порталах медіа, поки що не відшукалось коментарів щодо позову про поділ майна подружжя.

Петро Порошенко — деталі

Зазначимо, Петро Порошенко в лютому 2025 року потрапив у санкційний список РНБО. Про це повідомило медіа "Forbes Україна", а потім в офіс і генпрокурора пояснили, чому прийнято таке рішення. Правоохоронці повідомили, що проти Порошенка, а також інших чотирьох осіб у новому санкційному списку, відкрили кримінальне провадження та підозрюють у державній зраді.

Після інформації про санкції Порошенко записав відеозвернення, у якому заявив про політичні переслідування та припустив, що влада начебто готується до виборів. Водночас з'явилась публікація журналіста-розслідувача Максима Савчука. Журналіст уважно прочитав документ, проголосований у РНБО, яким накладись санкції на Порошенка, а також на бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, екснардепа Віктора Медведчука. У документі вказано помилковий ідентифікаційний код глави партії "ЄС". Розслідувач припустив, що через цю помилку може бути недійсним рішення РНБО про блокування активів політика.

Нагадуємо, 13 квітня Петро Порошенко поділився спогадами, як він говорив з президентом США Дональдом Трампом і намагався йому пояснити, кому належить Крим.