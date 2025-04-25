Дело на 17 миллиардов: жена Порошенко судится о разделе супружеского имущества (скриншоты)

Жена пятого президента Украины, нардепа и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Марина Порошенко, подала иск о разделе имущества супругов. В конце апреля 2025 года дело рассмотрит Крыжопольский районный суд Винницкой области.

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О судебном деле, которое затрагивает имущество супругов Порошенко, рассказало медиа "Украинские новости".

Медиа ссылается на расписание дел Крыжопольского районного суда, в котором говорится о деле №134/470/25. Истцом по делу выступает Марина Порошенко, а ответчиком — Петр Порошенко. Ближайшее судебное заседание состоится 29 апреля 2025 года, а постановление об этом принято 31 марта этого же года. Также приведена суть иска — раздел супружеского имущества. На портале суда указано, что заседание состоится в 11 ч 29 апреля и председательствовать будет судья Л.В. Швец.

Петр Порошенко — скриншот расписания дел Крыжопольского суда Фото: Скриншот

В государственном реестре судебных решений можно отыскать постановление по делу №134/470/25. Заметим, что в документе не указаны имена истца и ответчика: имена скрыты псевдонимами "Лицо_1" (истец) и "Лицо_2" (ответчик). В постановлении от 31 марта говорится о том, что дело не могут рассматривать в порядке "упрощенного судебного производства". Зато состоится "рассмотрение в порядке общего искового производства", при котором фигурантов будут вызывать в суд.

Из постановления можно узнать, что причина изменения порядка рассмотрения — в стоимости имущества, которое хочет делить истец. В тексте видим, что речь идет об имуществе общей стоимостью более 17 млрд грн.

Петр Порошенко — скриншот постановления о разделе имущества супругов Фото: Скриншот

На страницах Facebook Петра и Марины Порошенко, а также на порталах медиа, пока не отыскалось комментариев по иску о разделе имущества супругов.

Петр Порошенко — детали

Отметим, Петр Порошенко в феврале 2025 года попал в санкционный список СНБО. Об этом сообщило медиа "Forbes Украина", а затем в офис и генпрокурора объяснили, почему принято такое решение. Правоохранители сообщили, что против Порошенко, а также других четырех человек в новом санкционном списке, открыли уголовное производство и подозревают в государственной измене.

После информации о санкциях Порошенко записал видеообращение, в котором заявил о политических преследованиях и предположил, что власть якобы готовится к выборам. В то же время появилась публикация журналиста-расследователя Максима Савчука. Журналист внимательно прочитал документ, проголосованный в СНБО, которым накладываются санкции на Порошенко, а также на бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, экс-нардепа Виктора Медведчука. В документе указан ошибочный идентификационный код главы партии "ЕС". Расследователь предположил, что из-за этой ошибки может быть недействительным решение СНБО о блокировании активов политика.

Напоминаем, 13 апреля Петр Порошенко поделился воспоминаниями, как он говорил с президентом США Дональдом Трампом и пытался ему объяснить, кому принадлежит Крым.