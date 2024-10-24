В Ивано-Франковске мобилизовали хозяина собаки, которая загрызла лебедя (фото, видео)

Собака загрызла лебедя в парке города и гонялась за еще одним. Мэру города Марцинкиву известно, что хозяин животного — уклонист. Также сообщается, что хозяина животного оштрафовали.

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В Ивано-Франковске мобилизовали владельца собаки, которая загрызла лебедя на городском озере. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Во-первых, полиция наложила штраф. Во-вторых, я знаю, что этот человек был уклонистом и он сегодня попал в ряды Вооруженных сил Украины", — отметил он.

Кроме того, лицо возместит стоимость лебедя. Его стоимость по документам составляла около 14 500 гривен.

Убийство лебедя в Ивано-Франковске: что известно

Как сообщал ранее один из местных пабликов, в парке Ивано-Франковска собака убила черного лебедя. Об этом сообщил один из местных пабликов со ссылкой на директора КП "Центр развития города и рекреации" Руслану Василюк.

"Нам позвонили, что собака плавает с лебедями. Мы прибежали, начали отгонять, владелец никак не мог повлиять на собаку, то есть она его не слушала. Уже один черный лебедь был мертв, а она гоняется за следующим", — отметила директор КП "Центр развития города и рекреации" Руслана Василюк.

Впоследствии владельцу таки удалось вытащить собаку. Директор отметила, что владельцу животного неоднократно делали замечания о выгуле собаки без поводка и намордника, однако он вел себя агрессивно.

Как отмечал Руслан Марцинкив в Telegram, владельца пса поймали и оштрафовали. Он также посоветовал брать на прогулку с собаками намордник.

На момент выхода материала местная полиция не комментировала инцидент.

Хозяин собаки, которая загрызла лебедя В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя

Напомним, что по словам военного эксперта Евгения Дикого для стабилизации фронта и создания резервов для наступательных операций Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек. после этого можно набирать каждый месяц от 20 до 30 тысяч человек.