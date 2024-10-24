В Івано-Франківську мобілізували хазяїна собаки, який загриз лебедя (фото, відео)

Собака загриз лебедя в парку міста та ганявся за ще одним. Меру міста Марцінківу відомо, що хазяїн тварини — ухилянт. Також повідомляється, що господаря пса оштрафували.

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В Івано-Франківську мобілізували власника собаки, який загриз лебедя на міському озері. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"По-перше, поліція наклала штраф. По-друге, я знаю, що ця людина була ухилянтом і вона сьогодні потрапила у лави Збройних сил України", — зазначив він.

Окрім того, особа відшкодує вартість лебедя. Його вартість за документами становить близько 14 500 гривень.

Вбивство лебедя в Івано-Франківську: що відомо

Як повідомляв раніше один із місцевих пабліків із посиланням на директорку КП "Центр розвитку міста та рекреації" Руслану Василюк, в парку Івано-Франківська собака вбив чорного лебедя.

"Нам подзвонили, що собака плаває з лебедями. Ми прибігли, почали відганяти, власник ніяк не міг вплинути на собаку, тобто вона його не слухала. Вже один чорний лебідь був мертвий, а він ганяється за наступним", — зазначила директорка КП "Центр розвитку міста та рекреації" Руслана Василюк.

Згодом власнику таки вдалося витягнути собаку. Директорка зазначила, що власнику тварини неодноразово робили зауваження про вигул пса без повідка та намордника, однак він поводився агресивно.

Як зазначав Руслан Марцінків в Telegram, господаря піймали та оштрафували. Він також порадив брати на прогулянку із собаками намордник.

На момент виходу матеріалу місцева поліція не коментувала інцидент.

Хазяїн собаки, який загриз лебедя В Івано-Франківську собака загриз лебедя

Нагадаємо, що за словами військового експерта Євгена Дикого для стабілізації фронту та створення резервів для наступальних операцій Україні потрібно мобілізувати пів мільйона осіб. після цього можна набирати кожного місяця від 20 до 30 тисяч осіб.