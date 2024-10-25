Внезапные смерти и пожары: где в Киеве расположен "проклятый" дом

Киев, который имеет тысячелетнюю историю, славится мистическими местами, но есть в столице и "несчастливый" дом, который расположен в исторической местности: на Татарке.

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Есть в Киеве историческая местность — Татарка, которая расположена в межгорье Подолом, Глубочицей, Щекавицей, Лукьяновкой, Юрковицей, Волчьим и Репьяховым ярами. Когда-то это был район застроенный преимущественно частными домами, а сейчас — пятиэтажками. И именно здесь расположен дом, который старожилы и историки Киева считают "несчастливым". Об этом пишет "Телеграф".

В разные времена здесь происходили таинственные смерти, внезапно возникали пожары и даже исчезали люди.

История "проклятого" дома

Свое название Татарка получила в 19 веке благодаря первым поселенцам — небогатым татарским семьям, которые прибыли из Нижнего Новгорода в Киев в поисках лучшей жизни. Первые татарские семьи поселились в районе нынешней улицы Татарской. Позже поселенцы начали перемещать свое жилье к горе Щекавице, ближе к Житному рынку. Татары занимались преимущественно мыловарением и торговлей, поэтому свое ремесло они не бросили в Киеве. Сначала новоселы развозили свой товар по селам и киевским улицам, потом стали скупать и перепродавать старые вещи. 500 мусульман проживало на конец XIX века в Киеве по официальным данным. Для них даже начали строить мечеть, но дело остановилось из-за государственного переворота 1917 года.

Однако прославилась старая Татарка одним из домов, который местные жители называли "нефартовым" и боялись к нему приближаться.

Современный вид улицы Половецкой Фото: Скриншот

Здание известно многочисленными трагедиями и мистическими событиями, которые происходили здесь на протяжении десятилетий. "Проклятый" дом расположен на старой Татарке по улице Половецкой, 14/16. Это обычная многоэтажка, построенная в советские времена.

По словам старожилов, именно в этом доме в разные времена произошло множество несчастных случаев — здесь при загадочных обстоятельствах умирали люди и вспыхивали пожары. Также здесь часто можно увидеть загадочные темные силуэты и слышать стоны и крики.

Старинная застройка Татарки Фото: Скриншот

Хотя Татарку активно застраивали новыми домами в советское время, здесь до сих пор можно увидеть старинные одноэтажные особняки. Когда-то на Татарке проживал известный исследователь Отто Шмидт (его дом был уничтожен), писатель Константин Паустовский, а на углу Загоровской и Овручской улиц находился Феодоровский храм. В нем располагалась точная копия иерусалимской Кувуклии — часовни над пещерой Гроба Господня. Храм не сохранился — он был уничтожен в 1935 году. В основном улицы района сохранили свои исторические названия. Также здесь располагалось старинное Щекавицкое кладбище, где в 18 веке хоронили умерших от чумы.

Напомним, ранее Фокус писал об известных отелях в США, которые буквально переполнены призраками. По большей части это старинные здания с богатой историей.