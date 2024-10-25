Раптові смерті та пожежі: де в Києві розташований "проклятий" будинок

Київ, який має тисячолітню історію, славиться містичними місцями, але є у столиці і "нещасливий" будинок, який розташований в історичній місцевості: на Татарці.

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Є в Києві історична місцевість — Татарка, яка розташована у міжгір'ї Подолом, Глибочицею, Щекавицею, Лук’янівкою, Юрковицею, Вовчим та Реп’яховим ярами. Колись це був район забудований переважно приватними будинками, а нині – п'ятиповерхівками. І саме тут розташований будинок, який старожили та історики Києва вважають "нещасливим". Про це пише "Телеграф".

У різні часи тут відбувалися таємничі смерті, раптово виникали пожежі і навіть зникали люди.

Історія "проклятого" будинку

Свою назву Татарка отримала у 19 столітті завдяки першим поселенцям – небагатим татарським сім'ям, які прибули з Нижнього Новгорода до Києва у пошуках кращого життя. Перші татарські сім’ї поселилися в районі нинішньої вулиці Татарської. Пізніше поселенці почали переміщувати своє житло до гори Щекавиці, ближче до Житнього ринку. Татари займалися переважно миловарництвом та торгівлею, тож своє ремесло вони не кинули у Києві. Спочатку новосели розвозили свій товар по селах і київських вулицях, потім стали скуповувати та перепродувати старі речі. 500 мусульман проживало на кінець XIX століття в Києві за офіційними даними. Для них навіть почали будувати мечеть, але справа зупинилась через державний переворот 1917 року.

Проте прославилася стара Татарка одним із будинків, який місцеві жителі називали "нефартовим" та боялися до нього наближатися.

Сучасний вид вулиці Половецької Фото: Скриншот

Будівля відома численними трагедіями та містичними подіями, які відбувалися тут протягом десятиліть. "Проклятий" будинок розташований на старій Татарці по вулиці Половецькій, 14/16. Це звичайна багатоповерхівка, побудована у радянські часи.

За словами старожилів, саме в цьому будинку в різні часи сталося безліч нещасних випадків — тут за загадкових обставин помирали люди і спалахували пожежі. Також тут часто можна побачити загадкові темні силуети та чути стогін та крики.

Старовинна забудова Татарки Фото: Скриншот

Хоча Татарку активно забудовували новими будинками за радянських часів, тут досі можна побачити старовинні одноповерхові маєтки. Колись на Татарці проживав відомий дослідник Отто Шмідт (його будинок був знищений), письменник Костянтин Паустовський, а на розі Загорівської та Овруцької вулиць знаходився Феодорівський храм. У ньому розташовувалася точна копія єрусалимської Кувуклії — каплиці над печерою Гроба Господнього. Храм не зберігся — його було знищено в 1935 році. Здебільшого вулиці району зберегли свої історичні назви. Також тут розташовувалось старовинне Щекавицьке кладовище, де у 18 сторіччі ховали померлих від чуми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відомі готелі у США, які буквально переповнені привидами. Здебільшого це старовинні будівлі з багатою історією.