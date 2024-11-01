"Офицер" обманул женщину: в Киеве задержали мужчину, который выманил 400 тыс. грн (фото)

Злоумышленник втерся в доверие к горожанке, рассказывая о службе и своих командировках, а она пригласила его в гости. Когда женщина вышла в магазин "офицер" обокрал ее квартиру.

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В Киеве правоохранители задержали вора, который представился военным и украл у женщины 400 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Следствие установило, что злоумышленник втерся в доверие к незнакомой женщине, назвавшись военным высшего офицерского состава. Он рассказывал о службе и своих командировках, а она пригласила его в гости. Узнав, что женщина планирует покупать недвижимость, фигурант похитил из ее квартиры сбережения.

Это произошло, когда женщина ненадолго вышла из квартиры в магазин.

Мужчина нашел и украл 400 тысяч гривен, после чего убежал, а когда женщина вернулась, обнаружила в квартире беспорядок и пропажу денег.

"Проведенными оперативными мероприятиями сотрудники криминальной полиции Голосеевского управления полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 58-летний уроженец Черниговской области, который не имеет никакого отношения к военной службе", — проинформировали в полиции.

Напомним, что ранее в Харькове на собеседовании "завалили" судью, которая ранее украла сахарную пудру в магазине.