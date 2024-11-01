"Офіцер" обманув жінку: у Києві затримали чоловіка, який виманив 400 тис. грн (фото)

Зловмисник втерся в довіру до містянки, розповідаючи про службу та свої відрядження, а вона запросила його в гості. Коли жінка вийшла до крамниці "офіцер" обікрав її квартиру.

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У Києві правоохоронці затримали крадія, який представився військовим і поцупив у жінки 400 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

Слідство встановило, що зловмисник втерся в довіру до незнайомої жінки, назвавшись військовим вищого офіцерського складу. Він розповідав про службу та свої відрядження, а вона запросила його в гості. Дізнавшись, що жінка планує купувати нерухомість, фігурант викрав з її квартири заощадження.

Це сталося, коли жінка ненадовго вийшла з квартири до крамниці.

Чоловік знайшов і поцупив 400 тисяч гривень, після чого втік, а коли жінка повернулася, виявила в квартирі безлад і зникнення грошей.

"Проведеними оперативними заходами співробітники кримінальної поліції Голосіївського управління поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 58-річний уродженець Чернігівської області, який немає жодного відношення до військової служби", — проінформували у поліції.

Нагадаємо, що раніше у Харкові на співбесіді "завалили" суддю, яка раніше поцупила цукрову пудру в магазині.