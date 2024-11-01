В Ровно неизвестные пытались нарезать рулон денег для терминала, — соцсети (фото)

Местные журналисты утверждают, что в магазин, где заметили неизвестных, пришлось вызвать полицию. Но как позже выяснилось — купюры оказались настоящими.

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В Ровно неизвестные с рулоном денег, которые нарезали ножницами прямо возле терминала и вставляли их туда, вызвали панику. Местные жители, которые стали свидетелями этого процесса, были шокированы. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Ривне главное".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Черновола. Группа неизвестных подошла к терминалу с рулоном гривен. Далее они достали ножницы и начали резать гривневый рулон на отдельные купюры и вставлять их в отверстие.

Рулон денег в Ровно

Такие действия смутили горожан и они вызвали на место правоохранителей.

Когда на место прибыли стражи порядка, выяснилось рулон 10-гривневых купюр, которые нарезали ножницами, был настоящим. Их купили на аукционе, которые проводил Национальный банк Украины.

Напомним, что государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать пожертвования на нужды ВСУ. При покупке украинских товаров на карту возвращается кэшбек, который можно направить на донаты.