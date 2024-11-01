У Рівному невідомі намагалися нарізати рулон грошей для термінала, — соцмережі (фото)

Місцеві журналісти стверджують, що до магазину, де зауважили невідомих, довелося викликати поліцію. Але як пізніше з'ясувалося – купюри виявились справжніми.

Related video

У Рівному невідомі з рулоном грошей, які нарізали ножицями просто біля терміналу і вставляли їх туди, спричинили паніку. Місцеві жителі, які стали свідками цього процесу, були шоковані. Про це повідомили в телеграм-каналі "Рівне головне".

Зазначається, що подія сталася на вулиці Чорновола. Група невідомих підійшла до термінала з рулоном гривень. Далі вони дістали ножиці і почали різати гривневий рулон на окремі купюри та вставляти їх у отвір.

Рулон грошей у Рівному

Такі дії збентежили містян і вони викликали на місце правоохоронців.

Коли на місце прибули стражі порядку, з'ясувалося рулон 10-гривневих купюр, які нарізали ножицями, був справжнім. Їх купили на аукціоні, які проводив Національний банк України.

Нагадаємо, що державна програма "Національний кешбек" дає змогу робити пожертви на потреби ЗСУ. Під час купівлі українських товарів на картку повертається кешбек, який можна спрямувати на донати.