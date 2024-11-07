В Полтаве задержали трех мужчин, которые избили парня, защищавшего свою девушку (видео)

В Офисе Генпрокурора сообщили, что бойцы ГБР задержали участников драки в Полтаве. Среди них начальник сектора одного из отделов ГУ НП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник.

В Полтаве задержали трех мужчин, которые 2 ноября избили в местном ресторане парня, который вступился за свою девушку. До этого они приставали к ней. Местные журналисты выяснили, что участниками драки в Полтаве были местный бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели. О задержании сообщили в Офисе Генпрокурора.

Задержание в Полтаве

По данным следствия, 2 ноября 2024 года в г. Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли потерпевшему, который вступился за свою девушку, телесные повреждения. При этом они грубо нарушали общественный порядок и работу заведения. Пострадавшего жителя столицы доставили в больницу.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", — сказано в сообщении, отмечено, что досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований.

Задержание одного из фигурантов дела Фото: ГБР

Именно работники ГБР задержали трех фигурантов дела. В сообщении от Бюро есть новые подробности, там отметили, что парень, который вступился за девушку, из Киева. Сейчас он находится в больнице.

"Уголовное производство было открыто Национальной полицией, а 7 ноября передано Государственному бюро расследований. Бюро сразу включилось в работу и за несколько часов все действующие лица инцидента были задержаны", — сказано в сообщении ГБР.

Подробности конфликта в Полтаве

2 ноября 2024 года полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней начали приставать мужчины за соседним столиком.

Драка в Полтаве

Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами.

Следствие установило, что среди лиц, совершивших хулиганские действия были местный правоохранитель: заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым Александр Павлюченко, а также его помощник.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: ГБР

Напомним, Фокус писал об этом инциденте. Интересно, что драка произошла в полтавском ресторане Shade, который принадлежит депутату горсовета Марианне Солиман. Женщина сначала отказывалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. А потом рассказала, что ей угрожали.