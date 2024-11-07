В Полтаві затримали трьох чоловіків, які побили хлопця, що захищав свою дівчину (відео)

У Офісі Генпрокурора повідомили, що бійці ДБР затримали учасників бійки в Полтаві. Серед них начальник сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевий бізнесмен та його помічник.

У Полтаві затримали трьох чоловіків, які 2 листопада побили в місцевому ресторані хлопця, який заступився за свою дівчину. До цього вони чіплялись до неї. Місцеві журналісти з'ясували, що учасниками бійки в Полтаві були місцевий бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі. Про затримання повідомили в Офісі Генпрокурора.

Затримання у Полтаві

За даними слідства, 2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли потерпілому, який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)", — сказано у повідомленні, зауважено, що досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань.

Затримання одного із фігурантів справи Фото: ДБР

Саме працівники ДБР затримали трьох фігурантів справи. В повідомленні від Бюро є нові подробиці, там зазначили, що хлопець, який заступився за дівчину, з Києва. Нині він перебуває у лікарні.

"Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань. Бюро відразу включилося в роботу і за кілька годин усі дійові особи інциденту були затримані", — сказано у повідомленні ДБР.

Подробиці конфлікту у Полтаві

2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Бійка в Полтаві

Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями.

Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець: заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим Олександр Павлюченко, а також його помічник.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: ДБР

Нагадаємо, Фокус писав про цей інцидент. Цікаво, що бійка сталась в полтавському ресторані Shade, який належить депутатці міськради Маріанні Соліман. Жінка спочатку відмовлялась давати поліції відео із камер відеоспостереження. А потім розповіла, що їй погрожували.