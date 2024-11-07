"Забыли о паре вопросов": Безуглая раскритиковала Украинский Женский Конгресс (скриншот)

Нардеп прокомментировала Восьмой Украинский Женский Конгресс, который состоялся в Киеве. Больше всего ее возмутило розовое оформление и то, что на форуме не подняли вопрос мобилизации женщин.

Нардеп Марьяна Безуглая вновь подняла вопрос мобилизации женщин. В Киеве состоялся Восьмой Украинский Женский Конгресс, в этом году под лозунгом "Женский потенциал: новые роли, новое качество". Участие в нем приняли первая леди Елена Зеленская и его соучредитель, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, а также военные, дипломаты из США и Канады и представительницы ООН. Марьяна Безуглая назвала конгресс "фем-форумом" и возмутилась, что на нем не обсудили "дискриминацию мужчин" и мобилизацию женщин.

Стихотворение Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Стихотворение, в котором Безуглая высмеяла Конгресс, она также обвинила организаторов, что они "деньги освоили, отчеты сдали, на фото счастливы, все темы подняли".

Также возмутилась розовым оформлением сцены Конгресса: "Фем-форум провели, пространство гудит, грантовый розовый, ну, уже не идет".

И заявила, что забыли о нескольких важных вопросах: таких как "дискриминация мужчин, мобилизация женщин".

Военные на Женском Конгрессе Фото: Facebook Український Жіночий Конгрес

Накануне Безуглая выразила поддержку известному волонтеру Марии Берлинской, которая отметила, что женщинам Украины необходима мобилизация, иначе украинцам придется сдаться.

"Давно поддерживаю мобилизацию женщин и благодарна Марии за то, что она в очередной раз подняла актуальную тему. В Конституции нет двух видов людей. Сейчас у нас незаконная дискриминация мужчин", — заявила Безуглая.

Она указала, что если женщин будут мобилизовать, это уменьшит потребность в мобилизации мужчин. Депутат считает, что стоит начать с набора женщин на задания на тыловых должностях, таких как делопроизводители, кадровики, сотрудники службы безопасности и другие. Безуглая заявила, что Минобороны провалило мобилизационную политику, поэтому, возможно, "мобилизованные женщины навели бы порядок в беспорядке".

Напомним, о мобилизации женщин также говорила депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская. Она возмутилась разговорами вокруг мобилизации женщин, поскольку, по ее мнению, в Украине достаточно мужского мобилизационного ресурса для призыва в ВСУ. И напомнила, что законодательством в Украине предусмотрена мобилизация женщин только по собственному желанию, но они должны проходить военную подготовку.