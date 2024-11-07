"Забули про пару питань": Безугла розкритикувала Український Жіночий Конгрес (скриншот)

Нардепка прокоментувала Восьмий Український Жіночий Конгрес, який відбувся в Києві. Найбільше її обурило рожеве оформлення та те, що на форумі не порушили питання мобілізації жінок.

Нардепка Мар'яна Безугла знов порушила питання мобілізації жінок. В Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес, цьогоріч під гаслом "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість". Участь у ньому взяли перша леді Олена Зеленська та його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, а також військові, дипломатки із США та Канади і представниці ООН. Мар'яна Безугла назвала конгрес "фем-форумом" та обурилась, що на ньому не обговорили "дискримінацію чоловіків" та мобілізацію жінок.

Вірш Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Вірш, в якому Безугла висміяла Конгрес, вона також звинуватила організаторів, що вони "гроші освоїли, звіти здали, на фото щасливі, всі теми підняли".

Також обурилась рожевим оформленням сцени Конгресу: "Фем-форум провели, простір гуде, грантовий рожевий, ну, вже не йде".

І заявила, що забули про кілька важливих питань: як от "дискримінацію чоловіків, мобілізацію пань".

Військові на Жіночому Конгресі Фото: Facebook Український Жіночий Конгрес

Напередодні Безугла висловила підтримку відомій волонтерці Марії Берлінскій, яка зазначила, що жінкам України необхідна мобілізація, інакше українцям доведеться здатися.

"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре порушила актуальну тему. У Конституції немає двох видів людей. Зараз у нас незаконна дискримінація чоловіків", — заявила Безугла.

Вона вказала, що якщо жінок мобілізуватимуть, це зменшить потребу у мобілізації чоловіків. Депутат вважає, що варто почати з набору жінок на завдання на тилових посадах, таких як діловоди, кадровики, співробітники служби безпеки та інші. Безугла заявила, що Міноборони провалило мобілізаційну політику, тому, можливо, "мобілізовані жінки навели б порядок у безладі".

Нагадаємо, про мобілізацію жінок також говорила депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська. Вона обурилася розмовами навколо мобілізації жінок, оскільки, на її думку, в Україні достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для призову до ЗСУ. Та нагадала, що законодавством в Україні передбачена мобілізація жінок тільки за власним бажанням, але вони мають проходити військову підготовку.