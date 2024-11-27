В Киеве прооперировали девочку, которая родилась с мужскими половыми органами: подробности

12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом — редкой патологией, связанной с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов.

В Киеве в детской больнице Охматдет хирурги провели операцию девочке, которая имела внутренние женские, а внешние — мужские органы. Об этом сообщили в медучреждении.

Так, 12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом — редкой патологией, связанной с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов. Как следствие, наружные половые органы принимают мужской вид вместо женского.

"У ребенка внутренние половые органы развиты как женские. Он имеет матку, вагину, яичники, но есть одно "но" — именно вагина впадает очень близко к мочевому пузырю. У нее самая высокая степень этой патологии, когда выход половых органов и выход мочевыводящей системы объединен и выходит через уретру. Поэтому внешние половые органы имеют сугубо обычный вид мужского пениса", — объясняет Максим Пономаренко, заведующий отделением урологии НДСБ "Охматдет".

Операция длилась более 6 часов. Медики устранили патологию и сформировали девочке женские органы. Маленькая пациентка уже выписалась из больницы.

"Эта операция имела не только медицинские показатели. Девочку это тригерило и ранило. Часто она чувствовала себя не такой, как все. Получала оскорбления от сверстников. Поэтому такое вмешательство было ей очень необходимо и стало важным шагом к принятию себя и своего тела", — добавляет Алина Пузько, детский уролог Охматдета.

Напомним, что в Киеве впервые в мире провели операцию на сердце ребенку в первые минуты жизни. В утробе матери у ребенка обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца. Женщина приехала из Молдовы в Киев, где опытные хирурги прооперировали младенца сразу после рождения и исправили порок.