У Києві прооперували дівчинку, яка народилася із чоловічими статевими органами: подробиці

12-річна дівчинка народилася з адреногенітальним синдромом – рідкісною патологією, пов'язаною з надлишковим виділенням корою наднирників чоловічих статевих гормонів.

У Києві в дитячій лікарні Охматдит хірурги провели операцію дівчинці, яка мала внутрішні жіночі, а зовнішні — чоловічі органи. Про це повідомили в медзакладі.

Так, 12-річна дівчинка народилася з адреногенітальним синдромом – рідкісною патологією, пов'язаною з надлишковим виділенням корою наднирників чоловічих статевих гормонів. Як наслідок, зовнішні статеві органи приймають чоловічий вигляд замість жіночого.

"У дитини внутрішні статеві органи розвинуті як жіночі. Вона має матку, вагіну, яєчники, але є одне "але" – саме вагіна впадає дуже близько до сечового міхура. У неї найвищий ступінь цієї патології, коли вихід статевих органів і вихід сечовивідної системи об'єднаний і виходить через уретру. Тому зовнішні статеві органи мають суто звичайний вигляд чоловічого пенісу", – пояснює Максим Пономаренко, завідувач відділення урології НДСЛ "Охматдит".

Операція тривала понад 6 годин. Медики усунули патологію і сформували дівчинці жіночі органи. Маленька пацієнтка вже виписалася з лікарні.

"Ця операція мала не тільки медичні показники. Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків. Тому таке втручання було їй дуже необхідно та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла", – додає Аліна Пузько, дитяча урологиня Охматдиту.

Нагадажємо, що у Києві вперше у світі провели операцію на серці дитині в перші хвилини життя. В утробі матері в дитини виявили несумісну з життям ваду серця. Жінка приїхала з Молдови до Києва, де досвідчені хірурги прооперували немовля одразу після народження та виправили ваду.