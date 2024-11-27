Диспетчерам было "весело": в Одессе женщина терроризировала ГСЧСников из-за воздушной тревоги

Одесситка 12 раз за 3 часа позвонила спасателям с угрозами, потому что ей было холодно в укрытии.

В Одессе местная жительница во время воздушной тревоги замерзла в подвале и стала требовать от спасателей, чтобы те выключили воздушную тревогу. Об этом рассказали в ГСЧС в Одесской области.

"Нашим диспетчерам бывает "весело" работать, какие вызовы нам только не поступают. Более 3 часов диспетчеры ГСЧС работали в укрытии, принимая многочисленные звонки от граждан. 12 раз нам позвонила женщина, которая с угрозами кричала "дайте отбой тревоги, потому что мне в подвале холодно". Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от прихотей ГСЧС", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Спасатели добавили, что к подобным требованиям стараются относиться с пониманием и с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, который не понимает, что настоящая причина его злости — Россия.

Напомним, что в США женщина проявила невероятную изобретательность, позвонив в службу 911 в 04:00, чтобы "заказать пиццу". На самом деле она таким образом подала сигнал бедствия и сообщила, что находится в опасности.