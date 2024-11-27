Диспетчерам було "весело": в Одесі жінка терироризувала ДСНСників через повітряну тривогу

Одеситка 12 разів за 3 години зателефонувала до рятувальників з погрозами, бо їй було холодно в укритті.

В Одесі місцева жителька під час повітряної тривоги замерзла у підвалі і стала вимагати від рятувальників, щоби ті вимкнули повітряну тривогу. Про це розповіли в ДСНС у Одеській області.

"Нашим диспетчерам буває "весело" працювати, які виклики нам тільки не надходять. Понад 3 години диспетчерки ДСНС працювали в укритті, приймаючи численні дзвінки від громадян. 12 разів нам подзвонила жіночка, яка з погрозами кричала "дайте відбій тривоги, бо мені в підвалі холодно". Наші фахівчині максимально ввічливо пояснюють, що в країні війна і тривалість тривоги залежить не від примх ДСНС", — розповіли в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Рятувальники додали, що до подібних вимог намагаються ставитися з розумінням і з усмішкою переносити усі ситуації, серед яких і погрози від людини, яка не розуміє, що справжня причина її злості — Росія.

Нагадаємо, в США жінка проявила неймовірну винахідливість, зателефонувавши до служби 911 о 04:00, щоб "замовити піцу". Насправді вона у такий спосіб подала сигнал лиха і повідомила, що перебуває в небезпеці.