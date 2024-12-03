Туманы и скользкость: какой будет погода в Украине завтра

В Киеве 4 декабря без существенных осадков, ночью -1-3 градуса, днем около нуля. Синоптики прогнозируют первые существенные осадки только после 6 декабря.

Погода завтра в Украине, 4 декабря, не сильно будет отличаться от погоды 3 декабря. Однако, к прохладе первых дней зимы добавятся туманы. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

"4-5 декабря без существенных осадков, на западе, ночью 4 декабря и на северо-востоке страны ночью и утром местами туман, 6 декабря в большинстве областей небольшой снег, днем на юге страны с дождем. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-10 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части, 4 декабря и в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму до плюс 9°; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украине погода на завтра не намерена сильно меняться.

"4 декабря в Украине осадков существенных не предвидится. Правда, их немного будут заменять туманы — ухудшать видимость, заменять осадки и вообще поддерживать реноме декабря, как меланхолического облачного месяца. Ветер тихий, не сильный, юго-восточного направления. Температура воздуха опять же особо не меняется", — написала она.

По ее словам, ближайшей ночью 0-4 градуса мороза и может быть скользко. В течение дня среды в Украине ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму +4+6, на юге Крыма до +6+10 градусов.

Прогноз погоды 4 декабря

В Киеве 4 декабря без существенных осадков, ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

Первые более заметные осадки в Украине появятся на Николая, 6 декабря, сообщила Наталка Диденко.

Напомним, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась детальным прогнозом погоды на первые две декады декабря.