Тумани і слизькість: якою буде погода в Україні завтра

У Києві 4 грудня без істотних опадів, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Синоптики прогнозують перші суттєві опади лише після 6 грудня.

Погода завтра в Україні, 4 грудня, не сильно відрізнятиметься від погоди 3 грудня. Проте, до прохолоди перших днів зими додадуться тумани. Про це повідомили в українському Гідрометцентрі.

"4-5 грудня без істотних опадів, на заході, вночі 4 грудня і на північному сході країни вночі та вранці місцями туман, 6 грудня в більшості областей невеликий сніг, вдень на півдні країни з дощем. Вітер переважно південно-східний, 3-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині, 4 грудня і в західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до плюс 9°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 1° тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що в Україні погода на завтра не має наміру сильно змінюватися.

"4 грудня в Україні опадів істотних не передбачається. Щоправда, їх трохи замінятимуть тумани — погіршуватимуть видимість, замінятимуть опади і взагалі підтримуватимуть реноме грудня, як меланхолійного хмарного місяця. Вітер тихий, не сильний, південно-східного напрямку. Температура повітря знову ж таки особливо не міняється", — написала вона.

За її словами, найближчої ночі 0-4 градуси морозу і може бути слизько. Протягом дня середи в Україні очікується від 2 морозу до 4 тепла, в Криму +4+6, на півдні Криму до +6+10 градусів.

Прогноз погоди 4 грудня

У Києві 4 грудня без істотних опадів, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

Перші більш помітні опади в Україні з'являться на Миколая, 6 грудня, повідомила Наталка Діденко.

Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха поділилась детальним прогнозом погоди на перші дві декади грудня.