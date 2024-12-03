Кабмин создал новую должность и назначил на нее гендиректора "Укрпочты": подробности
Тарас Мельничук отметил, что Правительственный уполномоченный будет готовить предложения по реформированию таможенных органов
Кабинет Министров ввел в Украине должность Правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Займёт её которую займёт Игорь Смелянский. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство ввело должность Правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов, которую займет Игорь Смелянский. Также создали соответствующую координационную рабочую группу", — рассказал он.
На Правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов будут возложены задачи по организации процесса реформирования таможенных органов, добавил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Уполномоченный будет назначаться и освобождаться от должности правительством по представлению Премьер-министра Украины.
К компетенции Правительственного уполномоченного относится:
- подготовка предложений по реформированию таможенных органов;
- подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества, сотрудничества с такими институтами и содействие сотрудничеству с ними органов исполнительной власти;
- инициирование принятия нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и внесение изменений в них;
- проработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции, и представление соответствующих предложений главному разработчику и Кабинету Министров Украины;
- участие в сотрудничестве с международными организациями по вопросам формирования и реализации таможенной политики и реализации соответствующих рекомендаций международных организаций по таможенным вопросам.
Игорь Смелянский: что о нем известно
Родился он 21 января 1975 года в Белгороде-Днестровском, а в 1995 году переехал в США и получил американское гражданство. Там получил образование по специальности бухгалтер-аудитор, позже окончил Школу бизнеса Джорджтаунского университета и получил степень магистра делового администрирования. Также имеет юридическое образование.
Работал в Cantor Fitzgerald LP, в KPMG (1999-2001) и в Citibank. У Игоря Смелянского есть опыт работы в различных юридических и промышленных компаниях.
На должность генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский назначен 1 июля 2016 года. Кроме того, он является членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Напомним, 3 декабря стало известно, что Верховная Рада Украины назначила председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьера — министра национального единства Украины. В настоящее время еще непонятно, как будет работать ведомство.