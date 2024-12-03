Кабмін створив нову посаду та призначив на неї гендиректора "Укрпошти": подробиці

Тарас Мельничук зазначив, що Урядовий уповноважений буде готувати пропозиції щодо реформування митних органівю

Кабінет Міністрів запровадив в Україні посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Обійме її яку обійме Ігор Смілянський. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, яку обійме Ігор Смілянський. Також створили відповідну координаційну робочу групу", — розповів він.

На Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів будуть покладені завдання щодо організації процесу реформування митних органів, додав постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Уповноважений буде призначатись та звільнятись з посади урядом за поданням Премʼєр-міністра України.

До компетенції Урядового уповноваженого належить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства, співпраці з такими інститутами та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади;

ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та внесення змін до них;

опрацювання проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій головному розробнику та Кабінетові Міністрів України;

участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування i реалізації митної політики та реалізації відповідних рекомендацій міжнародних організацій з митних питань.

Ігор Смілянський: що про нього відомо

Народився він 21 січня 1975 року в Білгороді-Дністровському, а в 1995 році переїхав до США та отримав американське громадянство. Там здобув освіту за фахом бухгалтер-аудитор, пізніше закінчив Школу бізнесу Джорджтаунського університету та отримав ступінь магістра ділового адміністрування. Також має юридичну освіту.

Працював у Cantor Fitzgerald LP, у KPMG (1999—2001) тау Citibank. В Ігоря Смілянського є досвід роботи у різних юридичних та промислових компаніях.

На посаду генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський призначений 1 липня 2016 року. Крім того, він є членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, 3 грудня стало відомо, що Верховна Рада України призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єра — міністра національної єдності України. На даний час ще незрозуміло, як буде працювати відомство.