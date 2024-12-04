Кратом — чай, который признали наркотиком: почему его ограничили в Украине

Кратом — растение, которое еще недавно продавалось в Украине как обычный чай или капсулы, оказалось опасным наркотиком. По словам экспертов, его употребление может привести к зависимости, "ломке" и даже летальному исходу.

В Украине введены ограничения на оборот кратома — растения, известного под научным названием Mitragyna speciosa. На первый взгляд, оно может показаться безобидным: в странах Юго-Восточной Азии его традиционно используют в народной медицине. Однако исследования показали, что кратом обладает мощным наркотическим эффектом, способным вызывать физическую зависимость и серьезные последствия для здоровья. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на экспертов, среди которых фармацевт Андрей Чимбарь, невролог, психиатр, кандидат медицинских наук Сергей Фернандес де Риверс и анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Макаров.

Что такое кратом

Кратом — это листья дерева, содержащие активные алкалоиды, такие как митраганин и 7-гидроксимитраганин. Эти вещества взаимодействуют с опиоидными рецепторами мозга, вызывая эффекты, схожие с действием опиоидных наркотиков. В зависимости от дозировки, кратом может стимулировать или оказывать успокаивающее воздействие. Его часто продают в виде капсул или заваривают как чай.

Чем опасен кратом

По словам экспертов, регулярное употребление кратома способно привести к серьезным последствиям:

Зависимость и синдром отмены. При длительном употреблении возникает физическая зависимость. Отказ от кратома сопровождается абстинентным синдромом ("ломкой"): озноб, боль в мышцах, тошнота, рвота.

При длительном употреблении возникает физическая зависимость. Отказ от кратома сопровождается абстинентным синдромом ("ломкой"): озноб, боль в мышцах, тошнота, рвота. Передозировка и смерть. Как и другие наркотики, кратом может вызывать угнетение центральной нервной системы, что грозит остановкой дыхания и летальным исходом.

Как и другие наркотики, кратом может вызывать угнетение центральной нервной системы, что грозит остановкой дыхания и летальным исходом. Непредсказуемое действие. Концентрация активных веществ в листьях кратома варьируется, что делает его употребление особенно рискованным.

Концентрация активных веществ в листьях кратома варьируется, что делает его употребление особенно рискованным. Вред для беременных. Употребление кратома во время беременности может повлиять на развитие плода, вызывая зависимость уже у новорожденного.

Употребление кратома во время беременности может повлиять на развитие плода, вызывая зависимость уже у новорожденного. Инфекции. Листья кратома могут быть заражены сальмонеллой, что также представляет угрозу для здоровья.

Почему кратом ограничили

15 ноября Кабинет Министров Украины внес кратом в перечень ограниченных веществ. Теперь его оборот контролируется, а активные компоненты, такие как митраганин и 7-гидроксимитраганин, официально признаны психоактивными. Такое решение обусловлено как рисками зависимости, так и потенциальной угрозой для общественного здоровья.

Что важно знать

Хотя кратом остается популярным в некоторых странах, его природное происхождение не делает его безопасным. Эксперты подчеркивают, что любые наркотические вещества, включая кратом, требуют строгого контроля и осознанного подхода к их применению.

Если у вас или ваших близких возникли проблемы с зависимостью, важно обратиться за помощью к специалистам. Лечение включает как медицинскую поддержку, так и психотерапию, направленную на изменение образа жизни и окружения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Киевский суд огласил приговор по делу военнослужащего, который самовольно оставил часть из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем.