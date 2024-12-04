Кратом — чай, який визнали наркотиком: чому його обмежили в Україні

Кратом — рослина, яку ще недавно продавали в Україні як звичайний чай або капсули, виявилася небезпечним наркотиком. За словами експертів, її вживання може призвести до залежності, "ломки" і навіть летального результату.

В Україні введено обмеження на обіг кратома — рослини, відомої під науковою назвою Mitragyna speciosa. На перший погляд, вона може здатися нешкідливою: у країнах Південно-Східної Азії її традиційно використовують у народній медицині. Однак дослідження показали, що кратом має потужний наркотичний ефект, здатний викликати фізичну залежність і серйозні наслідки для здоров'я. Про це пише "Українська правда" з посиланням на експертів, серед яких фармацевт Андрій Чимбар, невролог, психіатр, кандидат медичних наук Сергій Фернандес де Ріверс і анестезіолог-реаніматолог Дмитро Макаров.

Що таке кратом

Кратом — це листя дерева, що містить активні алкалоїди, такі як мітраганін і 7-гідроксимітраганін. Ці речовини взаємодіють з опіоїдними рецепторами мозку, викликаючи ефекти, схожі з дією опіоїдних наркотиків. Залежно від дозування, кратом може стимулювати або чинити заспокійливу дію. Його часто продають у вигляді капсул або заварюють як чай.

Чим небезпечний кратом

За словами експертів, регулярне вживання кратома здатне призвести до серйозних наслідків:

Залежність і синдром відміни. При тривалому вживанні виникає фізична залежність. Відмова від кратома супроводжується абстинентним синдромом ("ломкою"): озноб, біль у м'язах, нудота, блювання.

При тривалому вживанні виникає фізична залежність. Відмова від кратома супроводжується абстинентним синдромом ("ломкою"): озноб, біль у м'язах, нудота, блювання. Передозування і смерть. Як і інші наркотики, кратом може викликати пригнічення центральної нервової системи, що загрожує зупинкою дихання і летальним результатом.

Як і інші наркотики, кратом може викликати пригнічення центральної нервової системи, що загрожує зупинкою дихання і летальним результатом. Непередбачувана дія. Концентрація активних речовин у листі кратома варіюється, що робить його вживання особливо ризикованим.

Концентрація активних речовин у листі кратома варіюється, що робить його вживання особливо ризикованим. Шкода для вагітних. Вживання кратома під час вагітності може вплинути на розвиток плода, спричиняючи залежність уже в новонародженого.

Вживання кратома під час вагітності може вплинути на розвиток плода, спричиняючи залежність уже в новонародженого. Інфекції. Листя кратома може бути заражене сальмонелою, що також становить загрозу для здоров'я.

Чому кратом обмежили

15 листопада Кабінет Міністрів України вніс кратом до переліку обмежених речовин. Відтепер його обіг контролюється, а активні компоненти, такі як мітраганін і 7-гідроксимітраганін, офіційно визнані психоактивними. Таке рішення зумовлене як ризиками залежності, так і потенційною загрозою для громадського здоров'я.

Що важливо знати

Хоча кратом залишається популярним у деяких країнах, його природне походження не робить його безпечним. Експерти наголошують, що будь-які наркотичні речовини, включно з кратом, потребують суворого контролю та усвідомленого підходу до їхнього застосування.

Якщо у вас або ваших близьких виникли проблеми із залежністю, важливо звернутися по допомогу до фахівців. Лікування включає як медичну підтримку, так і психотерапію, спрямовану на зміну способу життя та оточення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Київський суд оголосив вирок у справі військовослужбовця, який самовільно залишив частину через проблеми із забороненими речовинами та алкоголем.