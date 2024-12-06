Вторая неделя зимы порадует украинцев: синоптики рассказали, где будет +14 (карта)

Самая высокая температура ожидается в южных областях. Холоднее всего будет на востоке, севере и в центре Украины.

В эти выходные в Украине ожидаются дожди и туманы с мокрым снегом и гололедом, а с понедельника температура повысится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В выходные в южной части дожди, температура ночью 1-6 тепла, днем 4-9 тепла, в Крыму до +13; на остальной территории мокрый снег и дождь, местами гололед (8 декабря в восточных областях без осадков), в северо-восточной части на дорогах гололедица; температура ночью и днем 0-5 тепла (ночью 7 декабря от 3 мороза до 2 тепла). Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в воскресенье в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с", — рассказал Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

Погода на 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных областях, а днем также на крайнем западе и в Одесском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождя и мороси. В отдельных регионах возможны туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части — порывистый. Температура воздуха ночью составит -4...+1, днем -1...+4; в южных областях +2...+7.

Погода на 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в остальных регионах Украины — без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер сохранится юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +2...+7; в южных областях ночью 0...+5, днем до +7...+12. В Карпатах 6 декабря небольшой снег при температуре -3 -9 мороза; 7 декабря снег, 8 декабря без осадков, температура ночью 0-5 мороза, днем около 0.

С понедельника в Украине несколько повысится температура воздуха, и столбик термометра будет показывать +6,+8, а иногда даже +14 в южных областях. Холоднее всего будет в Центральной и Восточной Украине — от 0 до +2.

Погода на 10 декабря

Напомним, что синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала о погоде на ближайший месяц. Так, во второй декаде декабря 2024 года циклон отодвинет антициклон, ожидают минимальную температуру до -6 градусов.