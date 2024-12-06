Другий тиждень зими потішить українців: синоптики розповіли, де буде +14 (мапа)

Найвища температура очікується в південних областях. Найхолодніше буде на сході, півночі та в центрі України.

Цими вихідними в Україні очікуються дощі і тумани з мокрим снігом та ожеледицею, а з понеділка температура підвищиться. Про це повідомляє Український гідрометцентр".

"У вихідні в південній частині дощі, температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла, в Криму до +13; на решті території мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь (8 грудня у східних областях без опадів), у північно-східній частині на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5 тепла (вночі 7 грудня від 3 морозу до 2 тепла). Вітер південно-східний, 5-12 м/с, в неділю в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с", — розповів Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

Погода на 7 грудня

У суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західній частині поривчастий. Температура повітря вночі складе -4…+1, вдень -1…+4 ; у південних областях +2…+7.

Погода на 8 грудня

У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -3…+2, вдень +2…+7 ; у південних областях вночі 0…+5 , вдень до +7…+12. В Карпатах 6 грудня невеликий сніг за температури -3 -9 морозу; 7 грудня сніг, 8 грудня без опадів, температура вночі 0-5 морозу, вдень близько 0.

З понеділка в Україні дещо підвищиться температура повітря, і стовпчик термометра показуватиме +6,+8, а подекуди навіть +14 у південних областях. Найхолодніше буде у центральній та східній Україні — від 0 до +2.

Погода на 10 грудня

Нагадаємо, що синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха розповіла про погоду на найближчий місяць. Так, в другій декаді грудня 2024 року циклон відсуне антициклон і очікують мінімальну температуру до -6 градусів.