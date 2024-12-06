Проблемы с талонами на экзамен по вождению в Украине: почему возле Сервисного центра МВД стоят очереди с ночи, — СМИ

Сервисные центры МВД работают неэффективно. Люди вынуждены ночевать под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен по вождению. А электронные талоны таинственно исчезают из системы.

Журналистка Bihus.Info сама пыталась взять талон, чтобы сдать экзамен и выяснилось, что украинцы уже полгода ночуют под сервисными центрами, чтобы получить мизерный шанс получить талон на экзамен по вождению. А работники Сервисного центра МВД ездят на дорогих незадекларированных автомобилях. Об этом говорится в материале.

Сюжет об очередях под Сервисным Центром МВД

Система электронных талонов должна была бы упростить жизнь, но она, кажется, все только усложнила. Настолько, что поймать талон на экзамен украинцы не могут уже по несколько месяцев.

Журналистка Леся Иванова отметила, что несмотря на "диджитализацию", когда талон якобы можно получить на желаемое время онлайн, ситуация радикально отличается по регионам. Если в Киеве талонов на экзамен нет, в Житомире, например, они есть.

Возмущенные пользователи на странице Главного сервисного центра МВД Фото: Скриншот

Журналисты исследовали работу крупнейшего Сервисного центра Украины — киевского ТСЦ № 8041 по адресу ул. Победы, 20. В прошлом году Нацпол уже расследовал уголовное производство: по данным следователей, глава СЦ, вместе с несколькими администраторами, могли искусственно создать дефицит талонов, а затем через "бегунков" продавать услуги СЦ за 3-4 тысяч грн. А в этом году внутренняя безопасность выписала несколько десятков протоколов инспекторам этого СЦ: практический экзамен должен фиксироваться на видео и аудио, но записи некоторых экзаменов оказались отсутствуют. Впрочем, криминал закончился приговором только для "бегунка", инспекторы обжаловали в суде и отменили админпротоколы и штрафы, а проблема с дефицитом талонов после этого никак не решилась.

Недавно правоохранители разоблачили мошенника, который создавал боты для "похищения" талонов. Но ситуация не улучшилась. И не только потому, что таких ботов еще куча, а скорее из-за самой системы, которая такое позволяет.

Очереди возле Сервисного центра МВД, чтобы взять талон на экзамен Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Bihus.Info

На сайте сказано, что талоны становятся доступны для записи в рандомном порядке каждый день с 08.00 до 17.00, но журналисты заметили, что талоны просто исчезают посреди ночи, даже когда их появлялось более десятка. Именно в то время, когда система якобы не могла работать. Появляются талоны на следующие даты, но и они впоследствии исчезают.

Обычная ситуация на сайте: талоны исчезли Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Bihus.Info

С 2022 года этот проблемный СЦ на Победы, 20 возглавляет Александр Бойко, который до того работал в Черновцах. На запрос журналистов он не смог ответить почему исчезают талоны и куда они исчезают.

"Администраторы сервисных центров не администрируют систему электронной записи. Мы являемся ее пользователями. Как они появляются, когда они появляются — нам неизвестно. Задача администраторов просто создать эти талоны. А туда они попадают автоматически", — на вопрос, эффективная ли это работа, Бойко заявил, что нет, но у них "недостача кадров".

Поэтому люди занимают очередь с вечера предыдущего дня, чтобы взять бумажный талон утром. И до утра никто не знает, сколько талонов будет в автомате. Также талон могут отменить, если в это время прозвучит воздушная тревога. Некоторые покупают талоны. Одна из девушек рассказала, что ей талон обошелся в более чем тысячу гривен.

Записываться приходится с ночи и караулить под Сервисным центром, чтобы не потерять очередь Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Bihus.Info

Также журналисты выяснили, что сам Александр Бойко и администраторы СЦ и члены их семей ездят на очень дорогих авто, которые не указаны в декларациях. Декларация самого Бойко скромная: в Киеве мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Но из Instagram его жены видно, что она пользуется автомобилями, которых не было в декларациях — вероятно это BMW X3 (от 50 тыс долл), электрокары Volkswagen ID.4 (от 30 тыс долл) и BMW IX3 (от 60 тыс долл). Именно такие машины на протяжении последних лет оформлялись на тестя Бойко и все покупались новыми. По словам Бойко, жена сейчас в Черновцах, поэтому он "что знал, то задекларировал"

Напомним, отныне сдачи экзаменов на получение водительских прав будет фиксироваться с помощью видео- и аудиосредств. Это сделает невозможным случаи мошенничества. А практическая часть на категорию "В" будет фиксироваться с помощью 360-градусной оптики. Для недопущения фальсификаций она одновременно записывает и экзаменатора, и кандидата.