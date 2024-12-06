Проблеми із талонами на іспит з водіння в Україні: чому біля Сервісного центру МВС стоять черги з ночі, — ЗМІ

Сервісні центри МВС працюють неефективно. Люди вимушені ночувати під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит з водіння. А електронні талони таємниче зникають із системи.

Журналістка Bihus.Info сама намагалась взяти талон, щоб скласти іспит і з'ясувалось, що українці вже пів року ночують під сервісними центрами, щоб отримати мізерний шанс отримати талон на іспит з водіння. А працівники Сервісного центру МВС їздять на дорогих незадекларованих автомобілях. Про це йдеться у матеріалі.

Сюжет про черги під Сервісним Центром МВС

Система електронних талонів мала б спростити життя, але вона, здається, все тільки ускладнила. Настільки, що піймати талон на іспит українці не можуть вже по декілька місяців.

Журналістка Леся Іванова зауважила, що попри "діджиталізацію", коли талон нібито можна отримати на бажаний час онлайн, ситуація радикально відрізняється по регіонах. Якщо у Києві талонів на іспит немає, у Житомирі, наприклад, вони є.

Обурені користувачі на сторінці Головного сервісного центру МВС Фото: Скриншот

Журналісти дослідили роботу найбільшого Сервісного центру України – київського ТСЦ № 8041 за адресою вул. Перемоги, 20. Минулого року Нацпол уже розслідував кримінальне провадження: за даними слідчих, очільник СЦ, разом з кількома адміністраторами, могли штучно створити дефіцит талонів, а потім через "бігунків" продавати послуги СЦ за 3-4 тисяч грн. А цього року внутрішня безпека виписала кілька десятків протоколів інспекторам цього СЦ: практичний іспит має фіксуватися на відео та аудіо, але записи деяких іспитів виявилися відсутні. Втім, кримінал закінчився вироком тільки для "бігунка", інспектори оскаржили в суді й скасували адмінпротоколи й штрафи, а проблема з дефіцитом талонів після цього ніяк не вирішилася.

Нещодавно правоохоронці викрили шахрая, що створював боти для "викрадення" талонів. Але ситуація не покращилась. І не лише тому, що таких ботів ще купа, а радше через саму систему, яка таке дозволяє.

Черги біля Сервісного центру МВС, щоб взяти талон на іспит Фото: Скриншот із відео на Youtube-каналі Bihus.Info

За сайті сказано, що талони стають доступні для запису в рандомному порядку кожного дня з 08.00 до 17.00, але журналісти зауважили, що талони просто зникають посеред ночі, навіть коли їх з'являлось понад десяток. Саме у той час, коли система нібито не могла працювати. З'являються талони на наступні дати, але й вони згодом зникають.

Звичайна ситуація на сайті: талони зникли Фото: Скриншот із відео на Youtube-каналі Bihus.Info

Із 2022 року цей проблемний СЦ на Перемоги, 20 очолює Олександр Бойко, який до того працював у Чернівцях. На запит журналістів він не зміг відповісти чому зникають талони і куди вони зникають.

"Адміністратори сервісних центрів не адмініструють систему електронного запису. Ми є її користувачами. Як вони з'являються, коли вони з'являються – нам невідомо. Задача адміністраторів просто створити ці талони. А туди вони потрапляють автоматично", — на питання, чи це ефективна робота, Бойко заявив, що ні, але у них "недостача кадрів".

Тому люди займають чергу з вечора попереднього дня, щоб взяти паперовий талон зранку. І до ранку ніхто не знає, скільки талонів буде в автоматі. Також талон можуть скасувати, якщо в цей час пролунає повітряна тривога. Деякі купують талони. Одна із дівчат розповіла, що їй талон обійшовся у понад тисячу гривень.

Записуватись доводиться з ночі і чатувати під Сервісним центром, щоб не втратити чергу Фото: Скриншот із відео на Youtube-каналі Bihus.Info

Також журналісти з'ясували, що сам Олександр Бойко та адміністратори СЦ та члени їх родин їздять на дуже дорогих авто, які не вказані у деклараціях. Декларація самого Бойка скромна: в Києві чоловік живе в чужій квартирі, їздить на 10-річному батьковому Toyota Land Cruiser. Але з Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях – ймовірно це BMW X3 (від 50 тис дол), електрокари Volkswagen ID.4 (від 30 тис дол) та BMW IX3 (від 60 тис дол). Саме такі автівки упродовж останніх років оформлювалися на тестя Бойка і усі купувалися новими. Зі слів Бойка, дружина наразі в Чернівцях, тому він "що знав, те задекларував"

Нагадаємо, відтепер складання іспитів на отримання водійських прав буде фіксуватись за допомогою відео- та аудіозасобів. Це унеможливить випадки шахрайства. А практична частина на категорію "В" буде фіксуватись за допомогою 360-градусної оптики. Для недопущення фальсифікацій вона одночасно записує і екзаменатора, і кандидата.