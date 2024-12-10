Солнце и до 14 градусов мороза: когда в Украину придет резкое похолодание

По данным синоптиков, в конце недели в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание. Более теплая погода вернется уже 15 декабря.

Related video

Во вторник, 10 декабря, во многих регионах Украины наблюдается снег и дождь. Однако уже с 13 декабря ситуация начнет меняться благодаря антициклону. Вероятно, появится и солнце. В то же время вместе с ним придет похолодание. Прогнозом погоды поделилась Наталка Диденко.

Антициклон будет сопровождаться арктическим воздухом, что приведет к снижению температуры. Уже с пятницы, 13 декабря, дневная температура опустится до -3...-7°С, а ночью столбики термометров будут показывать -6...-12°С, на севере местами до -14°С.

Диденко отметила, что это изменение погоды не будет длительным — похолодание продлится всего два дня, и уже с 15 декабря синоптики прогнозируют возвращение более теплой погоды.

Прогноз погоды на 10 декабря

Согласно прогнозу погоды на 10 декабря от Укргидрометцентра, в Украине будет облачно. Дожди будут идти в западных и северных областях. Местами — мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура от -1 °С до +4 °С, в Крыму до +10 °С.

Прогноз погоды на 10 декабря Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю

По словам Диденко, 11 декабря в Украине будет царить влажная и облачная погода, которую будут определять циклон и атмосферные фронты. Почти по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На западе и севере возможно налипание мокрого снега и гололед. Из-за облачности и дождей видимость будет оставаться невысокой, поэтому водителям следует быть особенно осторожными.

Температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться около нуля. В южных областях будет теплее: днем +4...+9°С, в Крыму — до +12°С. В Киеве в течение дня будет идти дождь с мокрым снегом, а столбики термометров будут оставаться близкими к 0°С.

12 декабря осадков станет меньше, а температура воздуха начнет постепенно снижаться. В последующие дни, 13-14 декабря, в большинстве регионов страны ожидается ощутимое похолодание — придет арктический воздух, и температура опустится до умеренных морозов.

Хотя похолодание будет кратковременным и более теплая погода вернется уже 15 декабря, стоит заранее позаботиться о теплой одежде, чтобы морозы не застали вас врасплох, советует Диденко.

Напомним, декабря в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о начале метеорологической зимы в Киеве.