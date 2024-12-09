В Киеве началась метеорологическая зима: прогноз погоды на неделю (видео)

Метеорологическая зима в столице началась на пять дней раньше нормы. На этой неделе в городе ожидаются снегопады.

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Киев посетила метеорологическая зима. Об этом 9 декабря сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода в Киеве: началась метеорологическая зима

Специалисты зафиксировали устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону понижения с 24 ноября. Это свидетельствует о начале метеорологической зимы. В этом году зима пришла в столицу на пять дней раньше климатической нормы.

"Ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего — 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила", — рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве: желтый уровень опасности

9 декабря в Киеве и области объявили І уровень опасности. Причиной стал туман, который снизил видимость до 200-500 метров.

Погода в Киеве: прогноз на неделю

На телеканале "Киев" обнародовали прогноз погоды в столице на всю неделю:

Сегодня прогнозируют незначительные осадки, температура и днем, и ночью — +2°C.

10 декабря весь день ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до 2 тепла, а ночью будет +1.

В среду будет облачно, с осадками. И днем, и ночью столбики термометров будут фиксировать +1 градус.

12 декабря прогнозируют мокрый снег. Температура в течение суток — один градус тепла.

Пятница порадует солнцем, которое будет выглядывать из-за облаков. Днем ожидается +1°C, а вот ночью будет мороз до 2 градусов.

14 декабря будет облачно с прояснениями. Температура днем — около нуля, ночью — мороз до -4.

В последний день недели заснежит. Днем воздух прогреется до нуля, а ночью столбики термометров будут фиксировать -4°C.

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