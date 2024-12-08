Дождь, мокрый снег и аномальные 14 градусов тепла в декабре: прогноз погоды в Украине на неделю

Аномально теплая погода как для первого месяца зимы будет на юге и Крыму. В Одесской области ожидаются грозы, а в Карпатах — метели.

В ближайшую неделю в Украине будет неустойчивая и аномально теплая погода. Это обусловлено влиянием циклонов с юго-запада Европы и прохождения атмосферных фронтов. Ожидается влажная и местами ветреная погода, однако с необычно высокими температурами для декабря. Прогноз погоды на неделю опубликовал кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на 9 декабря

В понедельник ночью местами на западе, днем в центральных и южных регионах прогнозируются умеренные дожди. В Карпатах и Прикарпатье вероятны сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, на высокогорье — метели. В Одесской области днем возможны сильные дожди с грозами. Северные и восточные области преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юго-западе местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, на юге и в Крыму ночью +5...+10 °С, днем +8...+13 °С.

Прогноз погоды на 10 декабря

Во вторник в Украине сохранится влажная и неустойчивая погода. В западных и северных областях возможен мокрый снег, на остальных территориях — дожди, на юге днем — сильные осадки с грозами. Кое-где ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на Правобережье переменный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +1...+6 °С, на юге и в Крыму до +14 °С.

Прогноз погоды на 11 декабря

В среду прогнозируются дожди и морось, местами мокрый снег, особенно в центральных регионах. Запад будет оставаться в основном без осадков. Туманы возможны на всей территории. Температура ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, на юге и в Крыму +7...+12 °С.

Прогноз погоды на 12 декабря

В четверг ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег на большей части страны, днем осадки продлятся в восточных областях и Приазовье. Местами на дорогах образуется гололедица. Температура в течение суток -1...+4 °С, на крайнем юге до +7 °С.

Прогноз погоды на 13 декабря

Пятница пройдет с переменной облачностью без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0...-5 °С, в Карпатах до -12 °С, днем -3...+2 °С.

Прогноз погоды на 14 декабря

В субботу будет без осадков, за исключением Карпат и Закарпатья, где возможен мокрый снег. Температура ночью -1...-6 °С, в Карпатах до -10 °С, днем -1...+4 °С, на юге до +7 °С.

Прогноз погоды на 14 декабря

В воскресенье ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега, дождя и снега. Местами вероятно налипание мокрого снега, гололедица. Температура ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, на юге до +10 °С.

Напомним, 6 декабря в Киеве зажгли главную елку страны. Искусственное дерево высотой 15 метров установили на Софийской площади.

В Украине уже начали продавать елки на официальных ярмарках. В столице площадки для продажи новогодних деревьев заработали 5 декабря.