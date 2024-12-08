Дощ, мокрий сніг і аномальні 14 градусів тепла у грудні: прогноз погоди в Україні на тиждень

Аномально тепла погода як для першого місяця зими буде на півдні та Криму. На Одещині очікуються грози, а в Карпатах — хуртовини.

У найближчий тиждень в Україні буде нестійка та аномально тепла погода. Це зумовлено впливом циклонів із південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів. Очікується волога і подекуди вітряна погода, однак із незвично високими температурами для грудня. Прогноз погоди на тиждень опублікував кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на 9 грудня

У понеділок вночі місцями на заході, вдень у центральних і південних регіонах прогнозуються помірні дощі. У Карпатах та Прикарпатті ймовірні сильні опади у вигляді мокрого снігу з дощем, на високогір’ї — хуртовини. На Одещині вдень можливі сильні дощі з грозами. Північні та східні області переважно без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с, на південному заході місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на півдні та в Криму вночі +5…+10 °С, вдень +8…+13 °С.

Прогноз погоди на 10 грудня

У вівторок в Україні збережеться волога та нестійка погода. У західних і північних областях можливий мокрий сніг, на решті територій — дощі, на півдні вдень — сильні опади з грозами. Подекуди очікуються тумани з видимістю 200–500 метрів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, на Правобережжі змінний, 3–8 м/с. Температура вночі -1…+4 °С, вдень +1…+6 °С, на півдні та в Криму до +14 °С.

Прогноз погоди на 11 грудня

У середу прогнозуються дощі та мряка, місцями мокрий сніг, особливо в центральних регіонах. Захід залишатиметься здебільшого без опадів. Тумани можливі на всій території. Температура вночі -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на півдні та в Криму +7…+12 °С.

Прогноз погоди на 12 грудня

У четвер очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг на більшій частині країни, вдень опади триватимуть у східних областях і Приазов’ї. Місцями на дорогах утвориться ожеледиця. Температура протягом доби -1…+4 °С, на крайньому півдні до +7 °С.

Прогноз погоди на 13 грудня

П'ятниця пройде з мінливою хмарністю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 0…-5 °С, у Карпатах до -12 °С, вдень -3…+2 °С.

Прогноз погоди на 14 грудня

У суботу буде без опадів, за винятком Карпат і Закарпаття, де можливий мокрий сніг. Температура вночі -1…-6 °С, у Карпатах до -10 °С, вдень -1…+4 °С, на півдні до +7 °С.

Прогноз погоди на 14 грудня

У неділю очікується нестійка погода з опадами у вигляді мокрого снігу, дощу та снігу. Місцями ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледиця. Температура вночі -2…+3 °С, вдень +1…+6 °С, на півдні до +10 °С.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві засвітили головну ялинку країни. Штучне дерево висотою 15 метрів встановили на Софійській площі.

В Україні вже почали продавати ялинки на офіційних ярмарках. У столиці майданчики для продажу новорічних дерев запрацювали 5 грудня.