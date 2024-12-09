У Києві почалась метеорологічна зима: прогноз погоди на тиждень (відео)

Метеорологічна зима у столиці почалась на п’ять днів раніше за норму. Цього тижня у місті очікуються снігопади.

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До Києва завітала метеорологічна зима. Про це 9 грудня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода у Києві: почалась метеорологічна зима

Фахівці зафіксували стійкий перехід середньодобової температури через нуль градусів в бік зниження з 24 листопада. Це свідчить про початок метеорологічної зими. Цього року зима завітала у столицю на п’ять днів раніше кліматичної норми.

"Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше — 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала", — розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві: жовтий рівень небезпечності

9 грудня у Києві й області оголосили І рівень небезпечності. Причиною став туман, який знизив видимість до 200-500 метрів.

Погода у Києві: прогноз на тиждень

На телеканалі "Київ" оприлюднили прогноз погоди у столиці на увесь тиждень:

Сьогодні прогнозують незначні опади, температура і вдень, і вночі — +2°C.

10 грудня увесь день очікуються опади. Вдень повітря прогріється до 2 тепла, а вночі буде +1.

У середу буде хмарно, з опадами. І вдень, і вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +1 градус.

12 грудня прогнозують мокрий сніг. Температура протягом доби — один градус тепла.

П’ятниця порадує сонцем, яке виглядатиме з-за хмар. Вдень очікується +1°C, а от вночі буде мороз до 2 градусів.

14 грудня буде хмарно з проясненням. Температура вдень — близько нуля, вночі — мороз до -4.

В останній день тижня засніжить. Вдень повітря прогріється до нуля, а вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть -4°C.

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